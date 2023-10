“Pretenden anular mi libertad y ponerme a terminar mis años en una cárcel”: Álvaro Uribe tras decisión de Tribunal en su contra

Como lo prometió, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde Medellín, en un relicario de argumentos reveló una serie de “desacuerdos” a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que no precluyó los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

Uribe, desde Manrique, indicó de manera directa que se está abusando de su derecho a defender su reputación y buen nombre, alertando que pretender anular sus derechos políticos y de libertad.

“Yo he hecho valer mi derecho a defender mi reputación y han abusado de ese derecho para anularme mis derechos electorales, para pretender anularme mi libertad y ponerme a terminar mis años en una cárcel. Seguiremos en esta tarea”, sostuvo Uribe.

El senador Iván Cepeda fue acusado por el expresidente Álvaro Uribe de manipular testigos en su contra. En una voltereta judicial, terminó convertido en víctima cuando la Corte Suprema de Justicia cerró su proceso y acusó al exmandatario por fraude procesal y soborno a testigos. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I

De la misma manera, indicó el excongresista del Centro Democrático: “Antes pedí verificar informaciones que llegaban desde 2011, informaciones sobre visitas a presos a quienes les ofrecían beneficios para que declararan en mi contra, muchas de ellas por el senador Cepeda. No hay un solo elemento de prueba, en el sentido de que algún caso fuera por mi iniciativa”.

Álvaro uribe Vélez, expresidente | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA-semana

“Nunca tomé la iniciativa, siempre busqué que se verificara aquella injusticia contra mí. No hay manera de desvirtuar que siempre pedí la verdad, nunca que mintieran o callaran. Nunca tomé la iniciativa de ofrecer dádivas o beneficios. Esto es muy importante, todas las declaraciones se mandaron a la Corte, sin selectividad, no es que me hubiera guardado unas y hubiera enviado otras, todas se mandaron a la Corte en la forma como se recogieron, fueran manuscritas, fueran vídeos, fueran audios, fueran favorables o desfavorables, todas se mandaron a la Corte para que la Corte Suprema como órgano competente las verificara”.

"Álvaro Uribe presente y pido permiso para retirarme", dijo el exmandatario. | Foto: Tomada de la diligencia judicial

También dijo sin tapujos: “No puedo aceptar, no puedo aceptar que la Corte hubiera dicho que era para engañar a la Corte y que se siga poniendo en duda lo que está aprobado, que mandé todas, todas las declaraciones a la Corte en señal de buena fe para que la Corte las investigara”.

Primeros argumentos sobre decisión del Tribunal. pic.twitter.com/Drht9kXuTi — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 8, 2023

E hizo mención a las pruebas del caso: “La señora Vicky Jaramillo me informó que el preso Monsalve quería decir la verdad y contar la mentira que había dicho por ofertas que le habían hecho, mentira contra mi hermano y contra mí. Dicen que no hay toda la consistencia en lo de Vicky, puede que tengan inconsistencias, pero lo que sí es claro y en lo que no hay inconsistencia es que ella fue quien me informó, no fue iniciativa mía”.

Juan g. monsalve El testigo ‘estrella’ | Foto: video

“Cuando recibo esa información es que le pido al abogado que la verifique. No tengo ninguna relación con la familia Williamson que citan en este tema ni con el señor Pardo Hachen, quien conversaba con el testigo Monsalve en la cárcel. En Neiva no hablé sino con una persona, con el doctor Álvaro Hernán Prada”, anotó.

Añadió en su declaración desde Medellín: “Él me dijo que allá había unas personas que decían que había un preso en una cárcel de Bogotá que había mentido contra mi hermano y contra mí y que quería decir la verdad, que era que le habían hecho unos ofrecimientos. Todo lo que contesté fue, ojalá diga la verdad, ¿de dónde ponen en duda esto? No hay ni un indicio, no hay una prueba que pueda poner en duda que primero con el único que hablé fue con Álvaro Hernán Prada y que esa fue mi respuesta”.

Urgente: Fiscalía se tomará el tiempo para decidir si acusa a Uribe o si, por el contrario, busca más pruebas

SEMANA conoció en exclusiva que, por ahora, la Fiscalía General no llamará a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fuentes cercanas señalaron que, tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de dejar en firme la decisión que rechazó la solicitud para precluir el proceso contra el exmandatario, el ente investigador se tomará un tiempo para recaudar pruebas documentales y testimoniales, con el fin de redactar un escrito de acusación.

Igualmente, como lo señala el trámite, el expediente podrá ser tomado por otro fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que deberá analizar toda la situación jurídica en este caso y tomar una decisión de fondo frente a este complejo caso.

El viernes de la semana pasada, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá -con ponencia del magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz- dejó en firme la decisión emitida en mayo pasado por la jueza 41 de conocimiento de Bogotá, que rechazó la segunda solicitud de la Fiscalía de precluir la investigación a favor del exmandatario.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación | Foto: Guillermo Torres /Semana

En esa oportunidad, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema sostuvo que no existía una prueba documental o testimonial que vinculara directamente a Uribe con estos hechos.