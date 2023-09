“¿Qué está pasando con la línea de mando del Ejército?”: representante Katherine Miranda cuestionó lo ocurrido en Tierralta

Las imágenes de soldados encapuchados intimidando a los pobladores de la vereda El Manso, en Tierralta, Córdoba, han generado gran indignación en el país. Una de las que se pronunció fue la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, quien cuestionó que no hay directriz en el Ejército Nacional.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se pronunció sobre los hechos. “Lo sucedido en Tierralta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades, sino a las propias Fuerzas Militares”, aseguró el ministro de esa cartera.

Uno de los que cuestionó el mensaje del ministro Velásquez fue el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, quien le reclamó que Velásquez es quien debe responder por los uniformados. “Ministro Iván Velásquez: usted no es un observador externo, es el ministro de Defensa. ¿Qué no ha entendido? No pretenda lavarse las manos. Lo que sucedió en Tierralta es muy grave, y es lo que usted tanto criticó en el pasado. Ahora hicieron lo mismo, bajo su mando y ‘liderazgo’”, criticó Mejía.