“Que no haga lo que le criticó a Duque”: Robledo expone al presidente Petro por qué no son necesarios los aviones Kfir

El presidente de la República, Gustavo Petro, continúa recibiendo críticas por la compra de los aviones Kfir para renovar la flora de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), debido a la billonaria inversión que implica y a que, menos de dos años atrás, cuestionó a su antecesor, Iván Duque, por plantear la necesidad de adquirir estas aeronaves.

El exsenador Jorge Enrique Robledo es uno de quienes se opone a que el Gobierno nacional compre los aviones. Uno de sus argumentos es que no son necesarios e implicarían destinar 25 billones de pesos que se podrían invertir en verdaderas necesidades de los colombianos.

“Mis argumentos en contra de que el presidente Gustavo Petro compre unos poderosísimos aviones de guerra son los mismos que hace año y medio di en contra de que Iván Duque comprara esos mismos aviones. Argumentos que en esos días también plantearon Petro y todos sus amigos contra Iván Duque, y en ese esfuerzo que hicimos muchos, logramos que esos aviones no se compraran”, afirmó el también precandidato presidencial por el partido Dignidad.

Robledo explicó que los aviones Kfir que pretende comprar el mandatario en nada ayudarán en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, una de las prioridades del país. Por el contrario, suelen ser usados en conflictos internacionales.

“El primer argumento contra esa compra, hace año y medio y ahora, es que son aviones de guerra poderosísimos, aviones de guerra internacional, entre países; no son aviones para perseguir el narcotráfico. Son aviones que Colombia no necesita, Colombia no tiene ningún conflicto internacional con nadie. Luego, no se puede hablar de que esos aviones los necesite de verdad la Fuerza Aérea, que podría adquirir otro tipo de instrumentos, pero que sean realmente los que necesite para la realidad nacional”, sustentó.

El exsenador también afirmó que, cuando el expresidente Iván Duque pretendía comprarlos, su precio era de 14 billones de pesos; ahora, es de 9 billones más.

“El segundo argumento que dimos en contra de que Iván Duque comprara esos aviones es que valían una montaña de plata, 14 billones de pesos que hacían falta en educación, salud, inundaciones, etcétera, y, ahora, con Gustavo Petro es peor, porque los mismos aviones valen 25 y medio billones de pesos que también se necesitan”, agregó.

Robledo incluso expresó su malestar con la reforma tributaria aprobada recientemente. De acuerdo con él, contrario a lo que el Gobierno afirmó, seguirá afectando a la clase media, por tanto, pidió que los recursos de los impuestos sean utilizados para satisfacer verdaderas necesidades, no para la guerra.

En solo 117 segundos explico por qué Colombia no debe malgastar plata que NO le sobra en aviones de guerra que NO necesita y cómo fue que @petrogustavo⁩ terminó haciendo lo que le criticó a ⁦@IvanDuque⁩.

Video: pic.twitter.com/KkVbVUzDUT — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) December 20, 2022

“Es un disparate, un absurdo, que se vaya a comprar esos aviones. Lo que le estamos pidiendo al presidente Petro es coherencia, que no haga lo que le criticó a su antecesor. Pero además sepan, colombianos y colombianas, que la mayoría de los impuestos que se recaudan en el país los pagan los pobres y la clase media. Y eso siguió siendo igual con la pasada reforma tributaria. Entonces lo menos es que los impuestos que les saquen a los pobres se gasten en las necesidades de la ciudadanía”, concluyó.

El anuncio de la compra de aviones

“Hemos tomado unas decisiones de tipo administrativo definitivas para que esos instrumentos de la soberanía nacional lleguen, estén presentes en los próximos años”, dijo el mandatario colombiano el pasado 17 de diciembre.

Y agregó: “La Fuerza Aérea Colombiana contará con una fuerza de superioridad aérea que reemplazará nuestros viejos aparatos Kfir, creo que las esposas de los actuales pilotos me lo van a agradecer mucho, porque en realidad ya era un peligro subir sobre esos aparatos”.

Sumado a ello, el jefe de Estado reveló que se adoptaron otras determinaciones administrativas, que llamó finales, sobre las cuales la defensa terrestre por parte del Gobierno nacional se enfocará también en las fronteras, acción que reveló el presidente Petro tendrá una inversión billonaria.