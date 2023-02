¿Qué pasó con la cuenta de Twitter de la ex viceministra de Energía, Belizza Ruiz?

La ex viceministra de Energía, Belizza Ruiz, ha estado en los últimos días en el centro de la polémica, debido a las diferencias que ha tenido con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Todo, por cuenta del proceso de construcción del informe Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa, con el que la jefe de cartera sustenta la decisión de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos.

Esto llevó a que la exfuncionaria tomara la decisión de descansar de las redes sociales, principalmente de Twitter, en la que cerró su cuenta, lo cual había generado dudas en sus seguidores, pues al entrar a su perfil sale el mensaje: “Esta cuenta no existe”.

Es importante recordar que Ruiz habló con Vicky en Semana. En el marco de la entrevista, en la cual habló de sus profundas diferencias técnicas con la ministra de Minas, Irene Vélez, situación que la llevó a renunciar, la exfuncionaria habló del posible apagón en Bogotá.

La exfuncionaria fue consultada por las versiones según las cuales ella advirtió que Bogotá podía quedar sometida a un apagón, como sucedió en los años noventa en territorio nacional o como ha sucedido en Venezuela bajo la administración del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

La exviceministra de Energía Belizza Ruiz señaló: “Ese tema no lo puse en la carta (de su renuncia) porque la carta la entregué el 6 de enero. Fue una comunicación que me alcanzó a llegar esta última semana”.

“Están llamándonos la atención, cuando eso todavía era viceministra, porque falta terminar unas obras aquí en la zona centro oriente del país y eso hay que atenderlo pronto. Yo simplemente puse el ejemplo y lo dije públicamente porque a mí sí me preocupa ese tema. Yo creo que en el Ministerio, el viceministro encargado seguramente va a asumir esto decididamente. Hay tres proyectos importantes, todos tienen que ver con líneas de transmisión y eso hay que finalizarlo lo más pronto posible”, agregó.

Agregó: “Uno es aquí, cerca de Bogotá; otro es en el suroccidente, y [otro es] la colectora, que conecta todos los proyectos de La Guajira. Esos tres proyectos son fundamentales y tenemos que concentrarnos y acelerar eso. Con seguridad, creo que el viceministro encargado lo va a hacer”.

“La comunicación llegó esta semana y hablaba de una probabilidad de desabastecimiento si no se terminan las obras aquí en la parte central del país”, agregó la exviceministra de Energía Belizza Ruiz. Ante la pregunta completa de si Bogotá se expone o no a un apagón, la exfuncionaria dijo: “Sí, señora, pero esto no es nuevo, esto ya hace un tiempito lo comentaron. Esto es un proyecto muy viejo y perdón con la ministra porque sigo hablando como viceministra. Si esto no se lleva a cabo, habrá problemas de desabastecimiento”.

“Sí es muy prioritario, pero el viceministro encargado dará una información más clara. Bogotá y Cundinamarca deben apoyar esos proyectos, de verdad que se requiere, no es un capricho, imaginemos a Bogotá sin energía eléctrica, muy grave, yo solo recibí la alerta y creo que son asuntos que hay que atender”, agregó.

Vea la entrevista completa con Belizza Ruiz, exviceministra de Energía en la administración del presidente Gustavo Petro:

Al margen de la entrevista, SEMANA conoció, en primicia, la citación que le hizo la Procuraduría General de la Nación a la exviceministra, en medio de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por posibles irregularidades en la elaboración y publicación del informe.

Según pudo establecer SEMANA con altas fuentes del Ministerio Público, la declaración era este martes 31 de enero, de manera virtual. Con el documento que es motivo de pesquisas de la Procuraduría General, la ministra Iréne Vélez buscó sustentar, entre otras cosas, que Colombia no necesita nuevas exploraciones de gas porque las reservas para consumo interno podrían alcanzar hasta 2042.

Y es que para sorpresa de muchos, incluidos los funcionarios del Ministerio de Hacienda, la ministra volvió a afirmar que no se van a firmar más contratos de exploración de petróleo y gas. Por tercera vez consecutiva, el ministro José Antonio Ocampo desmintió ese anuncio y advirtió que los números de Vélez no son “estimaciones finales de las reservas”. Finalmente, anunció que se reuniría con el Gobierno y Ecopetrol para determinar si los contratos existentes suplen las necesidades del país.