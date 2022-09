Reforma a la salud: liberalismo se opone a propuestas de la ministra Carolina Corcho

Aunque está claro que la iniciativa se radicará en 2023, desde ya varios sectores anuncian que no apoyarían la eliminación de las EPS.

Después de la más reciente portada de la revista SEMANA, en la que se hace referencia a la nueva reforma a la salud que se está preparando de parte de la ministra de esta cartera, Carolina Corcho, se han generado todo tipo de reacciones.

Aunque desde el Gobierno han intentado restarle importancia al asunto y el propio presidente Gustavo Petro junto con sus ministros le han dado apoyo a Corcho, lo cierto es que el tema ha generado preocupación en el Congreso de la República y en diferentes sectores del país.

Por ejemplo, el senador Juan Pablo Gallo del Partido Liberal señaló que la colectividad no apoyará una reforma a la salud que busque afectar el sistema que por tantos años se ha impulsado en el país.

“Decir que el sistema de salud funciona perfectamente es una mentira, pero pretender acabarlo no es una opción. Para que cualquier sistema funcione se necesitan recursos por lo que es incomprensible que sea la misma ministra de la Salud la que haya pedido una disminución”, dijo el congresista.

Agregó que para que el liberalismo apoye una reforma a la salud debe quedar claro que no se eliminarán las EPS porque, a pesar, de que existen algunos problemas el camino no es acabarlas para mejorar el servicio.

“La reforma debería enfocarse en mecanismos eficientes para hacerles seguimientos a las EPS, en mejorar la red pública y no en acabar lo que ya funciona”, reiteró el congresista.

Representantes y senadores del Partido Liberal ya han discutido el tema y se han mostrado preocupados por las declaraciones de la ministra Carolina Corcho y por eso, pidieron a la funcionaria que explique a fondo lo que realmente quiere para el sector.

De hecho otros sectores políticos también han anticipado que hasta que no haya claridad en el articulado de la reforma a la salud no la apoyarán porque el Congreso no apoyará iniciativas que afecten a los colombianos.

El senador del Centro Democrático Honorio Henríquez dijo que desde la oposición apoyarán iniciativas que sean benéficas para los colombianos y que los detalles que se han conocido de la reforma a la salud no dan confianza en ningún sentido.

“La reducción de recursos es una panorama que genera una crisis. Se ejecuta la disminución con criterios de universalidad y los recursos no alcanzarán para cubrir los servicios”, dijo el senador Honorio Henríquez.

Además se dijo que el borrador revelado por SEMANA demuestra que enfermedades como el cáncer, por ejemplo, tendría bastantes complicaciones para la atención médica junto con la entrega de medicamentos y la cantidad de especialistas que habrá en el país.

Por esa razón, la Comisión Séptima de la Cámara hará un debate de control político el próximo 11 de octubre, con la finalidad de que la ministra Corcho responda todas las dudas que tienen los partidos políticos.

“Es vital que las EPS se mantengan, ellos se encargan de toda la gestión del sector. Se necesitan sanear las deudas y culminar con las obligaciones. Hay mucha incertidumbre en el país por los mensajes errados”, dijo el representante Andrés Forero.

2104 - Foto: Semana

La senadora Paloma Valencia dijo que en una democracia se debe respetar lo que se ha “construido como sociedad” y pidió al país reconocer que el sistema funciona a pesar de los problemas que aún existen.

Argumentó que los colombianos están en contra de eliminar las EPS y que eso lo debe tener en cuenta el Gobierno Nacional.

Incluso desde el Pacto Histórico han dicho que respaldan a la ministra Corcho pero que se debe esperar el texto final de la reforma para pronunciarse de fondo.