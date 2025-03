Retan al presidente Petro a preguntar en la consulta popular: “¿Quiere la revocatoria de mi mandato sí o no?”

“No, no, no. Yo creo que esa batalla la seguimos dando, se tiene que dar y ahora pues vamos a ver cómo va a actuar el presidente Trump (Donald Trump, presidente de Estados Unidos), porque yo creo que ha tomado ya medidas, vamos a ver qué sucede ahora con la OEA (Organización de Estados Americanos), también cómo y qué forma se va a manejar este tema”, aseguró.

Respecto a su detención, y luego de hablar con SEMANA, el exmandatario dijo que su retención pudo ser programada, toda vez que una persona ya sabía de su situación. “Fíjese usted que a las 5 de la tarde, mi vuelo era a las 6:15 de la tarde, a las 5 de la tarde me entra un WhatsApp de Portugal, un amigo que me dice: ‘Oye, que te detuvieron en el aeropuerto, que estás detenido con el presidente de Botsuana’. Y entonces yo me río, le digo al amigo, ‘Oye, mira, aparezco que yo estoy detenido y voy aquí en el carro y estoy en Luanda’. Dije: ‘Voy a mandarle un mensaje a mi familia para decirles que no se preocupen que aquí estoy bien’. Y qué curioso, que media hora después se cumple lo que ya los medios de comunicación habían anunciado. Es muy curioso. Por lo tanto, yo saco conclusión de que estaba planeado, lógicamente, hacer este hecho para evitar la presencia nuestra en este foro”.