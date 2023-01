Rodolfo Correa dice que Empresas Públicas de Medellín está polítizada: “Están sucediendo cosas anómalas”

SEMANA: ¿Será candidato a la alcaldía de Medellín?

Rodolfo Correa: Estamos construyendo junto con un grupo significativo de ciudadanos esta propuesta para darle a Medellín una alternativa a los dos extremos que hoy tienen a Medellín polarizada, que tienen a la ciudad en un remolino de odio y de rabias, aquí estamos trabajando este proceso sin maquinarias políticas. Hoy estamos haciendo el ejercicio para que la ciudadanía nos respalde con 50 mil firmas, terminado este paso estaremos inscribiendo la candidatura.

SEMANA: ¿Usted está haciendo un ejercicio real para ir hasta el final?

R.C.: No tenemos ni la más mínima duda, porque esta propuesta es el resultado de 20 años de trabajo, maduración, de ocupar distintas posiciones, de preparación y de comprender esta ciudad, que tiene como propósito central la generación de progreso y oportunidad.

Panorámica del Centro de Medellín - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Quién es Rodolfo Correa?

R.C.: Un abogado de profesión, profesor universitario, con 18 años de experiencia en cátedra universitaria y libros publicados. Más de 20 años de experiencia profesional, he estado en la gerencia pública y privada, acabo de dejar el cargo como gerente de secretarios de agricultura de Colombia, secretario de agricultura de Antioquia, fui consultor de la organización internacional del trabajo, todo esto nos permite tener la solidez profesional y personal. Soy padre de familia, tengo dos hijos, casado y entiendo muy bien las problemáticas como ciudadano, me catalogo como buena persona.

SEMANA: ¿No es aventurado participar en estas elecciones, ya que nunca ha sido elegido popularmente?

R.C.: Es una buena pregunta y creo que la puede responder un hombre como Juan Manuel Santos, que nunca aspiro a ningún cargo, salió por el más gordo que fue la presidencia de la República. Aquí no se trata de estar obsesionado con los temas electorales, sino con el tema de servicio público, que es el que me apasiona a mí, y yo le he prestado un buen servicio al país y al departamento.

SEMANA: Las campañas en Colombia son de las más caras en el mundo y Medellín no es la excepción. ¿De dónde sacará los recursos para financiarla?

R.C.: Para ser alcalde solo se necesita el favor de la gente y con la gente estamos trabajando.

SEMANA: ¿Cuánto se ha gastado y cuánto cree que se va a gastar?

R.C.: Hasta el momento me he gastado 30 millones de pesos en lo de las firmas y demás, el tope de la campaña dice que serán de 2.500 millones de pesos, yo estaré gastándome 1.000 millones que los voy a sacar de mis ahorros y un crédito.

Medellín Elecciones 2022 segunda vuelta 19 junio 2022 - Foto: Diego Andrés Zuluaga

SEMANA: ¿Usted va hasta el final de la contienda? Porque dicen que si, por ejemplo, Federico Gutiérrez se lanza, usted se une a él.

R.C.: No, esta candidatura no depende ni de Federico Gutiérrez ni de nadie. Nosotros vamos hasta el final, le estamos presentado una propuesta a los ciudadanos de Medellín por fuera de los extremos.

Federico Gutiérrez, excandidato presidencial - Foto: JUAN CARLOS SIERRA - semana

SEMANA: ¿Tiene previsto hacer coalición para estar con alguien para la gobernación de Antioquia?

R.C.: Bueno, yo creo que está temprano para tomar alguna decisión en este sentido, y más en el tema de la gobernación. Estamos analizando y tenemos algunas propuestas, pero hay que esperar.

SEMANA: ¿Cómo sería la relación suya con el presidente Gustavo Petro, si llega a ganar la alcaldía?

R.C.: Al presidente hay que respetarlo, él es presidente, el presidente de todos los colombianos. Vamos a trabajar de la mano con este presidente, aquí tenemos es que seguir apostándole a la institucionalidad y desde este parámetro nos vamos a entender.

SEMANA: En el tema de Hidroituango y Empresas Públicas de Medellín, el alcalde Daniel Quintero lo primero que hizo fue pedir la renuncia de todos los miembros de la junta directiva. ¿Usted cómo manejaría esto?

R.C.: Lo más importante es devolverle a EPM el gobierno cooperativo, se lo vamos a devolver y le estaremos devolviendo el rigor técnico, vamos a devolverle a EPM su autonomía administrativa, financiera y política. EPM no puede ser objeto de politización, y lo mismo vamos a hacer con Hidroituango porque lo tenemos que despolitizar y darle un manejo estrictamente técnico para que pueda responderle Antioquia, a Colombia y poder general, el 17 por ciento de la energía a Colombia.

EDIFICIO EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM - Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

SEMANA: ¿EPM está politizada?

R.C.: Hace poco le envié un video a todos los trabajadores de EPM, donde les digo que no se preocupen que, con la ayuda de toda la ciudadanía y los antioqueños, le estaremos devolviendo el modelo de empresa corporativo y moderno a EPM: Cuando yo le digo que está politizado EPM es porque están sucediendo cosas muy anómalas, por ejemplo, acaban de crear un cargo para una señora que se está ganando más de 20 millones de pesos, y así están haciendo un sin número de cosas y eso es politizar una empresa, esto no puede ser botín político de ningún partido político y menos de una persona.

SEMANA: ¿Usted está figurando dentro de algunas encuestas que piensa de ellas?

R.C.: Todas son respetables y son una foto del momento, creo que son importantes, yo sigo haciendo mi trabajo de sol a sol recogiendo las firmas y hablando con la gente de sus necesidades y que esperan del próximo alcalde. Llevo 20 años preparándome para esto, la ciudad no quiere más polarización, tenemos es que trabajar por los niños, los ancianos, las clases menos favorecidas, los millones de recursos que transfiere EPM a la alcaldía tiene que servir para mejorar la vida a miles de compatriotas y eso es lo que voy a hacer cuando sea alcalde, trabajar por todos sin distingo de raza, credo, color o partido, por todos.