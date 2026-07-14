Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, el antiguo jefe de la guerrilla de las Farc, acabo de volver a Colombia. Se habían generado dudas pues según le dijo a Blu Radio estaría pensando si retornar.

Toda la polémica se ha generado tras las declaraciones del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de las últimas horas en las que dijo que buscaría ponerlo preso por los “crímenes de guerra” que cometió.

La estela de dolor que dejó Timochenko; Abelardo De La Espriella dice que “merece estar preso de por vida”. ¿Regresará de España?

La posibilidad de que no retornara y se presentara ante la JEP generó dudas sobre su situación tras la firma del acuerdo de paz de La Habana con las Farc en 2016, pues este martes tenía que presentarse ante la JEP, que es su juez natural.

El tribunal especial de paz le había autorizado salir del país a Londoño con destino a Madrid, España, del 22 de junio al 11 de julio de 2026.

En esa misma comunicación se estableció que “a más tardar el 14 de julio de 2026″ tenía que presentarse personalmente ante la Secretaría Judicial de la JEP y que esa salida sería “improrrogable”.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, había calificado en las últimas horas como un “criminal de guerra” al excomandante de las Farc y criticó que estaría de “gira internacional con salvoconducto” entregado por la JEP.

Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko, viajó a Madrid, España. Foto: Comisión de la Verdad.

“Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las Farc siguen impunes, ni qué decir de un tribunal que le da refugio al entorno familiar del mal perdedor que se niega a reconocer el resultado en las urnas y promueve una falsa desobediencia civil acudiendo a todas las formas de lucha, precisamente para desestabilizar la democracia”, afirmó De La Espriella.

El presidente electo criticó que mientras Petro e Iván Cepeda promueven “una rebelión” en contra del resultado electoral, la JEP le estaría dando permisos a los exmiembros de las Farc, a pesar de los crímenes que cometieron en más de 50 años de conflicto armado.

Londoño estaba en España porque fue invitado por Izquierda Unida para participar como líder del Partido Comunes a un encuentro en Madrid.