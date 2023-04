Roy Barreras denunciará al senador Jota Pe Hernández por calumnia e injuria

El presidente del Congreso, Roy Barreras, respondió a los señalamientos que ha hecho en su contra el senador Jota Pe Hernández en sus redes sociales durante las últimas horas.

Barreras señaló que se cansó de los ataques sistemáticos de su colega y por ello acudirá a la Corte Suprema de Justicia a denunciar por calumnia e injuria al congresista de la Alianza Verde.

Nadie debería perder tiempo respondiendo escándalos y calumnias prefabricadas en redes con el desesperado propósito de buscar “likes” y figuración pero dado que engañan a la opinión de buena fe y los ciudadanos sí merecen la verdad respondo con este hilo a los ataques… — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 13, 2023

“Aunque estas calumnias no tienen asidero alguno, sí hacen daño moral y reputacional a personas y empresas inocentes y deberá pagar por ese daño. El ciudadano Ferney Pulido deberá responder ante la @CorteSuprema por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento. Además, atenderá demanda disciplinaria y demanda punitiva indemnizatoria por el daño reputacional”, dijo Barreras en sus redes sociales.

Barreras desestimó la denuncia que hizo Hernández y señaló que no entiende por qué quiere relacionarlo con presuntos hechos de corrupción cuando la presidencia del Congreso no es ordenadora del gasto y todo el tema contractual pasa por la Dirección Administrativa del Senado. “Lo único cierto del video histriónico y calumnioso del señor Ferney Pulido autodenominado jp, youtuber y senador es que “tiene huevo”. Y, además, le pagan los colombianos para hacer leyes y no escándalos para ganar ‘likes’”.

Además, el presidente del Congreso retó a Hernández a que publique pruebas que lo relacionen directamente con la denuncia que hizo recientemente. “Si la tiene, la tendrá que demostrar ante las autoridades a quienes pedimos investigar la calumnia. Si no la tiene, quedará en evidencia su hostigamiento envenenado”.

Barreras puso un hilo en su cuenta en Twitter donde responde a Jota Pe Hernández por su denuncia y desvirtúa los señalamientos. “La Dirección administrativa ha informado públicamente que el contrato con una reconocida firma llamada Digitec que no tiene nada de ‘fantasma’ y que presta servicios a múltiples entidades del Estado le fue adjudicado por ser la oferta mas económica y mas calificada. Miente al decir que le roban una parte del salario a los empleados: ¡son los impuestos y descuentos de Ley! Miente y engaña incautos”.

Como Hernández indicó que la empresa Dicitec subcontrató a otra llamada Espejo Público y que esta última tiene relación con La Fuerza de la Paz, partido político de Barreras. El presidente del Congreso dijo que “nada extraño es que la empresa de comunicaciones y redes Espejo Público que prestaba servicios en la campaña electoral se haya promocionado a sí misma incluyéndose en una página no actualizada de Facebook de La Fuerza de la Paz. ¿Puede una empresa o un partido responder por actividades externas o ajenas de cualquiera de sus proveedores? ¿Dónde está la irregularidad?”.

4) Es de publico conocimiento que el señor jhon Uribe fue parte de mi equipo de prensa en todas las campañas desde el partido de la U hasta la última campaña. Nada nuevo hay en eso. Ojalá todos las personas que trabajan para mi se consideren amigos. Ninguno " amigo intimo como… — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 13, 2023

Por medio de sus redes sociales, el senador Jota Pe Hernández hizo una nueva denuncia por presunta corrupción en el Canal Congreso, por lo que pidió a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría investigar a fondo las supuestas irregularidades en contratación que encontró después de adelantar una exhaustiva investigación.

Hernández señaló nuevamente en su denuncia a John Jairo Uribe, quien fue señalado hace unos días por supuestos casos de acoso y de cobros porcentuales sobre el salario de algunos trabajadores. En la revelación, Hernández vincula nuevamente a Uribe en este supuesto caso de corrupción, pero también menciona a su hija Valeria Uribe al ser beneficiarios directos de un millonario contrato con Dicitec, empresa que opera el Canal Congreso, y la participación en otra parte del convenio con otra empresa que no contaría con los requisitos necesarios.

Según Hernández, la posible corrupción se estaría presentando porque Dicitec firmó un contrato con el Senado de la República por más de 8.000 millones de pesos para manejar la operación del Canal Congreso y se subcontrató a otra, llamada Espejo Público, dándole el manejo de 4.000 millones. Según el senador de la Alianza Verde, la dueña de esta última empresa es la hija de Uribe, lo que llama la atención de cómo una empresa pequeña recibe un contrato millonario.

Durante su denuncia, Hernández también reveló que hay irregularidades en 95 contratos de la empresa que maneja el Canal Congreso y que les estaría pagando mucho menos de lo acordado a los colaboradores. El senador de la Alianza Verde afirmó que, por ejemplo, Dicitec cobra más de ocho millones de pesos por contratar a una persona, pero en realidad le paga menos de seis millones, por lo que mensualmente, según él, se pierden más de 117 millones.

Para el congresista, las autoridades serán las encargadas de verificar si se han presentado hechos de corrupción en dicho contrato, pero llamó la atención sobre cómo John Jairo Uribe y Valeria Uribe resultan beneficiados con ese millonario contrato. Además, nuevamente cuestionó la cercanía de Uribe con el presidente del Congreso, Roy Barreras, y se preguntó si existe alguna razón de fondo para que el exproductor del Canal Congreso tenga tantos beneficios.