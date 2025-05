Sandra Ortiz niega versión de la defensa de Iván Name sobre supuesta compra de apartamento en Bogotá

Horas después de que la Fiscalía materializara la orden de captura en contra de Iván Name, expresidente del Senado y militante del partido Verde, su apoderado, el abogado Jaime Lombana, dijo en medios de comunicación que elevaría una petición ante la corte para que se investigara la supuesta compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá por parte de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones de Gustavo Petro y quien está privada de la libertad en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD.

Sandra Ortiz e Iván Name. | Foto: SEMANA

Y sigue la declaración: “La señora Sandra Ortiz me informó que no es, ni ha sido, propietaria de ningún inmueble al que hace referencia el abogado Lombana. No existe ningún documento, registro o prueba legal que la vincule como dueña, copropietaria o beneficiaria de dicho inmueble, mucho menos que tenga algún tipo de información al respecto”.