“Se está burlando de los colombianos”: Jota Pe Hernández dice que el viaje de Francia Márquez a África costará cerca de $4 mil millones

SEMANA: Se disparó la impopularidad del presidente Gustavo Petro, que ahora está en 61%. ¿Qué le parece?

Jota Pe Hernández (J.H.): Lo he vivido en las calles. Lo he vivido cuando he salido a las regiones y veo cómo el pueblo colombiano, más que desaprobando una gestión de un Gobierno, están es preocupadísimos con el rumbo del país en todas las materias. Este país está perdiendo completamente la seguridad y, en economía, el bolsillo de los colombianos está completamente golpeado. En educación no se está cumpliendo lo que tanto se les prometió a los estudiantes. Por todo lado, si miramos por todo lado, esto aquí se quedó en un simple discurso. El pueblo colombiano, a través de esa encuesta, lo está hablando.

SEMANA: En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha preocupado a las ramas Legislativa y Judicial por sus declaraciones, que amenazan su independencia del Ejecutivo. ¿Qué opina sobre eso?

J.H.: Esa posición dictatorial que se ha visto desde el Gobierno fue primero contra el Congreso. Las amenazas vinieron primero contra el Congreso, especulando un posible cierre, una posible constituyente, pero ahora es contra la Rama Judicial. El presidente debe tener claro que las tres ramas son completamente independientes. Él no puede venir a hacer lo que tanto criticó del expresidente Iván Duque. Recuerdo un trino en el que Gustavo Petro le decía al fiscal Francisco Barbosa que si él quería ser un buen fiscal, no debía estar subordinado a Duque. Ahora pretende decir que Gustavo Petro es el jefe del fiscal Barbosa. Es gravísimo. Siento que se dio cuenta, con la reacción de la Rama Judicial, que está tomando decisiones dictatoriales y radicales que le podrían traer graves consecuencias.

SEMANA: ¿Qué puede significar este discurso para el resto del Gobierno Petro? ¿Respetará la división de poderes?

J.H.: Siento que, de todas maneras, queda una prevención en la Rama Judicial, así como una prevención en el Congreso. En el Congreso quedamos completamente prevenidos con tantas amenazas por parte del gobierno de Gustavo Petro desde su famoso balcón, que por cierto lo desaprueban en la última encuesta. Al 68 % de los colombianos no les gustan los ‘balconazos’. Siento que queda una prevención. Por parte del Gobierno se ha dejado ver una posición radical que lleva muy adentro el presidente y que quizás pretenderá imponer. Preocupante cuando logre tener un fiscal de bolsillo y un procurador de bolsillo, esos que tanto criticó, pero que seguramente va a tener. Ahí es donde va a ser preocupante que se venga una persecución contra los colombianos que no estén de acuerdo con el Gobierno.

Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. - Foto: juan carlos sierra-semana / Guillermo Torres Semana

SEMANA: ¿Qué le parece el viaje a África de Francia Márquez?

J.H.: Mire, yo tuve la oportunidad de decirle a Francia Márquez que dejara de ser incoherente y que no le mintiera al país. Francia Márquez se está burlando de los colombianos. La única excusa que sacan por parte del Gobierno es decir que la menosprecian porque no es blanca, porque no vienen de una familia rica. Ya dejen de sacar esa excusa de llevar todo a lo personal, cuando estamos tratando temas tan delicados.

¿Por qué digo que Francia Márquez se burla de los colombianos y que es incoherente, como se lo dije a ella personalmente? Vino al Senado de la República el día viernes y dio un discurso en el que manifestó que el Gobierno Petro es potencia mundial de la vida, que está a favor de la transición energética y las energías limpias. ¿Sabe qué hacía el Gobierno ese mismo viernes? Estaban subiendo el impuesto a las energías limpias, a esa transición energética, pasándolo del 1 % al 6 %. A la energía eólica y solar. ¿Cómo se les ocurre exprimir una naranja que todavía no tiene jugo? Eso es ser incoherente.

De esa forma es incoherente con el tema del derroche, yendo en contra de ese discurso de austeridad que tanto proclamaban en campaña. Una señora a la que todo el país le está reclamando que no se siga gastando cerca de 3 mil millones de pesos en sus viajes a Dapa. Cuando tiene aquí una casa segura, pegada a la Casa de Nariño. La casa vicepresidencial, una casa cómoda, que ella misma la amobló a su gusto, como ella quiso, pero no. Quiere estar allá en la mansión en Dapa, gastándose cerca de 3 mil millones de pesos en combustible en su helicóptero. Justo ahora, que está en esa polémica, se va a gastar 3.700 millones de pesos en un viaje a África, para una examinada de cuántas embajadas pueden abrir en este continente.

Entonces todo el mundo habla de que se va a gastar 1.700 millones de pesos en combustible, pero hablen también de lo que se van a gastar en logística, que es más de 1.700 millones de pesos, y lo que se van a gastar en alimentación. Cerca de 3.700 millones de pesos. Eso es incoherencia, gravísimo en un gobierno que tanto criticó el derroche y que con ese discurso de austeridad llegó al poder.

Francia Márquez. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Qué le pareció la gira de Verónica Alcocer por España y Reino Unido?

J.H.: A mí ya no me sorprende esto. Como Petro se la pasó todo el tiempo diciendo que tenía deudas, que estaba en la quiebra y que estaba arruinado, lo que siento es que esta señora está aprovechando porque sabe que al poder no van a volver. Difícilmente la izquierda volverá a ganar una Presidencia, entonces se va a dedicar a recorrer el mundo y a conocerlo antes de que se le acabe el cuarto de hora y el disfrute. Creo que ellos tienen claro que es esta Presidencia y no más.

Ya no me sorprende, no puedo decir más por que esta señora, desde el día uno, estaba planificando sus viajes por Europa y el mundo.

SEMANA: Es decir, ¿usted no cree que el presidente tenga intenciones de, como muchos temen, perpetuarse en el poder?

J.H.: Quizás intente hacerlo, quizás en algún momento le salga ese deseo. No puedo asegurarlo ni tampoco desmentirlo. Si él intenta hacer eso, tenemos que liderar, junto a los colombianos, el hacer respetar la Constitución y no permitir que este señor se nos atornille en el poder. Si llegase a tener ese deseo, porque no lo sé, él se encargaría de perpetuarse y nosotros de hacer respetar la Constitución.

SEMANA: ¿Las reformas del Gobierno están hundidas?

J.H.: Ya lo han dicho. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha dado luces de que se dialogará congresista por congresista. Miremos a ver si logran convencerlos, por ahora el panorama no es alentador para el Gobierno. No tienen las mayorías en el Congreso, la coalición se rompió y, al día de hoy, las reformas no están a salvo. Esperemos a ver qué nos dice el tiempo, si se logran aprobar o si los congresistas votan a conciencia, más a favor de Colombia que de sus propios intereses.

Gustavo Petro y la Alianza Verde. - Foto: SEMANA

SEMANA: ¿La Alianza Verde está cerca de la independencia?

J.H.: En este momento hay una gran mayoría que quiere independencia. De hecho, hoy tenemos una reunión en la que los congresistas van a manifestar esa posición. Hay una gran mayoría en el Senado y en Cámara hay otro gran número. Los compañeros quieren independencia, se cansaron de estar ahí en el Gobierno viendo cosas que no van con lo que es el partido. Esperemos a ver qué se decide, yo siempre he sido independiente. No tengo jefe político y me protege la Constitución.