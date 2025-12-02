Suscribirse

¿Se pagó por el rescate del hijo de Giovanny Ayala? El presidente Gustavo Petro publicó revelador mensaje

El jefe de Estado se refirió al caso en su cuenta personal de X.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 9:33 p. m.
El presidente Gustavo Petro habló sobre la liberación de Migual Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala.
El presidente Gustavo Petro habló sobre la liberación de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala. | Foto: Foto Noticias Caracol y foto Presidencia

Terminó la pesadilla para la familia del cantante de música popular Giovanny Ayala, luego de que el Gaula de la Policía rescatara a su hijo Miguel Ayala, quien permanecía secuestrado desde mediados de noviembre.

La confirmación sobre la operación la dio el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, quien entabló una conversación con Giovanny Ayala para darle la buena noticia.

“Ya Miguel va a estar en el lugar que debe estar y el mánager también fue liberado en una operación impecable de la Fuerza Pública. Lo más importante es que su hijo Miguel está vivo”, dijo el oficial.

Entre tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la liberación, despejando las dudas sobre si se pagó o no por su rescate.

“La Policía logra el rescate del hijo de Giovanny Ayala, Miguel Ayala, en El Bordo, Cauca, sin pago de rescate y en operación de inteligencia”, expresó el mandatario colombiano.

Rescate del cantante de Miguel Ayala en el Cauca en medio de un operativo del Gaula de la Policía.
Imagen del rescate de Miguel Ayala en el Cauca en medio de un operativo del Gaula de la Policía. | Foto: Policía Nacional

Y compartió un comunicado sobre el caso del hijo del cantante de música popular: “Para su conocimiento, en El Bordo (Cauca), el Gaula de la Policía Nacional, con apoyo de comandos Jungla, logró el rescate del cantante Miguel Ayala (hijo del artista Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados el 18/ nov/ 25 en la vía Panamericana del departamento del Cauca”.

“Preliminarmente, se conoce que el secuestro habría sido materializado por un grupo de delincuencia común. No se descarta una subcontratación criminal por parte de un grupo armado organizado”, avanzó el jefe de Estado.

También afirmó: “Al momento, se encuentra en desarrollo la maniobra de evacuación de las personas rescatadas”.

Sobre los hechos, materia de investigación, cabe destacar que, según los primeros datos entregados por las autoridades que adelantaban el caso, los dos se desplazaban rumbo a un compromiso laboral cuando su automóvil fue detenido por un grupo de hombres armados. Los atacantes obligaron a las dos personas a bajarse del vehículo y se las llevaron en dirección desconocida, sin dejar pistas claras que permitan establecer su ubicación.

Además, a través de un comunicado, la Policía expresó: “Los avances investigativos permitieron establecer que los secuestradores serían integrantes del Frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, quienes habrían exigido a las familias un pago de $ 7.500 millones por la liberación de Miguel Ayala y su mánager, e incluso habían fijado un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión”.

“Durante el operativo se incautó una pistola calibre 9 mm, elemento clave que será puesto a disposición de la autoridad judicial para fortalecer el proceso investigativo y las imputaciones correspondientes”, puntualizó la institución sobre el operativo de rescate de Miguel Ayala.

