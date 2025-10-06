Suscribirse

“Se requiere toda la determinación de seguridad para parar esta violencia contra nuestros soldados”: Álvaro Uribe

El líder del Centro Democrático reclamó por varios hechos que han ocurrido con los militares en el país.

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 3:57 p. m.
Álvaro Uribe Velez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a los soldados del país. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la situación de los militares del país. “Se requiere toda la determinación de seguridad para parar esta violencia contra nuestros soldados”, aseguró.

El mensaje del exmandatario surge luego de que hayan ocurrido varios hechos que afectan a quienes están en las filas del Ejército Nacional.

El más reciente fue un ataque del ELN con morteros en el que resultó muerto un soldado y seis más terminaron heridos, en el Batallón de Infantería Mecanizado n.º 59, que está ubicado en Puerto Jordán, en el municipio de Arauquita, en Arauca.

Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca.
Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca. | Foto: Ejército API

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y a sus amigos, a quienes acompañamos en este difícil momento. Reiteramos nuestro total respaldo y compromiso con su pronta recuperación de nuestros soldados heridos. Rechazamos de manera categórica este acto terrorista que atenta contra la integridad de nuestros soldados”, aseguró.

Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca.
Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca. | Foto: Ejército API
Contexto: “Acto cobarde”: comandante de las FF.MM. sobre atentado a base militar en Puerto Jordán, Arauca

De otro lado, se ha generado toda una polémica porque el presidente Gustavo Petro dijo recientemente que, supuestamente, el soldado Carlos José Mejía habría decidido quitarse la vida; sin embargo, los familiares del militar desmintieron que tuviera alguna pena amorosa.

Su padre relató: “Me dicen que salió de guardia, se quedó con los cursos mamando gallo y estuvo un rato. Después le pidió permiso al militar que estaba a cargo, dijo ‘me retiro al baño’ y al rato escucharon la ráfaga de tiros”.

Sobre el supuesto desamor, contradijo al presidente Petro: “Mi hijo nunca presentó un trauma de que quisiera autolesionarse o que tuviera un cuadro de depresión. Era un muchacho normal como cualquier otro”.

Contexto: Gustavo Petro madrugó a despacharse contra Álvaro Uribe, David Luna, Bruce Mac Master, entre otros. También habló de su constituyente

Petro había dicho que, cuando se refería al amor en el caso del joven, no hablaba del amor familiar, sino al amor hacia la mujer que, según él, es “de lo más bello que pueda sentir un ser humano”.

Además, comentó que supuestamente el padre del joven lo había invitado a su casa, lo cual también fue desmentido por él.

El MinTrabajo dijo que no hay pronunciamiento oficial sobre aumento del salario mínimo, pero el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha anticipado que será “elevado”.
El presidente Gustavo Petro ha tenido diferencias con el exmandatario. | Foto: PRESIDENCIA

Las situaciones con los militares en el Gobierno Petro no estarían ocurriendo solamente en el país.

También se conocieron denuncias de soldados colombianos que fueron a la guerra en Ucrania —sobre la que Petro poco se ha pronunciado a diferencia de la de Palestina—, quienes dijeron que después de solicitar la baja habrían sido trasladados sin un rumbo claro y estarían siendo víctimas de engaños e incumplimiento de los pagos, por lo que le piden al mandatario interceder.

