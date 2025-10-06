El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la situación de los militares del país. “Se requiere toda la determinación de seguridad para parar esta violencia contra nuestros soldados”, aseguró.

El mensaje del exmandatario surge luego de que hayan ocurrido varios hechos que afectan a quienes están en las filas del Ejército Nacional.

Se requiere toda la determinación de seguridad para parar esta violencia contra nuestros soldados — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 6, 2025

El más reciente fue un ataque del ELN con morteros en el que resultó muerto un soldado y seis más terminaron heridos, en el Batallón de Infantería Mecanizado n.º 59, que está ubicado en Puerto Jordán, en el municipio de Arauquita, en Arauca.

Ataque base militar del Ejército en Puerto Jordán, Arauca. | Foto: Ejército API

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y a sus amigos, a quienes acompañamos en este difícil momento. Reiteramos nuestro total respaldo y compromiso con su pronta recuperación de nuestros soldados heridos. Rechazamos de manera categórica este acto terrorista que atenta contra la integridad de nuestros soldados”, aseguró.

De otro lado, se ha generado toda una polémica porque el presidente Gustavo Petro dijo recientemente que, supuestamente, el soldado Carlos José Mejía habría decidido quitarse la vida; sin embargo, los familiares del militar desmintieron que tuviera alguna pena amorosa.

Su padre relató: “Me dicen que salió de guardia, se quedó con los cursos mamando gallo y estuvo un rato. Después le pidió permiso al militar que estaba a cargo, dijo ‘me retiro al baño’ y al rato escucharon la ráfaga de tiros”.

Sobre el supuesto desamor, contradijo al presidente Petro: “Mi hijo nunca presentó un trauma de que quisiera autolesionarse o que tuviera un cuadro de depresión. Era un muchacho normal como cualquier otro”.

Petro había dicho que, cuando se refería al amor en el caso del joven, no hablaba del amor familiar, sino al amor hacia la mujer que, según él, es “de lo más bello que pueda sentir un ser humano”.

Además, comentó que supuestamente el padre del joven lo había invitado a su casa, lo cual también fue desmentido por él.

Las situaciones con los militares en el Gobierno Petro no estarían ocurriendo solamente en el país.