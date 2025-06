Senado dará trámite a la segunda solicitud de consulta popular del Gobierno

“Me llamó una alta autoridad del Estado y me dijo que pare de sufrir con lo del ‘decretazo’. Es lamentable, es un golpe de Estado, se puede decir que es blando. Pare de sufrir, concéntrese en que la Plenaria sí haga su tarea, que el Senado sí le cumpla a los colombianos y no rompa el cause constitucional. Ese ‘decretazo’ no se va a materializar, el Consejo de Estado lo va a parar a tiempo”, aseguró la senadora Angélica Lozano.