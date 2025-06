Tras atentado a Miguel Uribe Turbay, le piden al Gobierno desistir del ‘decretazo’ de la consulta popular: “no es momento”

“Los señalamientos personales, lenguaje confrontacional y desilvanada respuesta del presidente alimenta un clima hostil que no es compatible con la responsabilidad del cargo”, señaló el presidente del Partido Liberal.

“Este no es un momento para ahondar las divisiones ni para alimentar tensiones políticas que pongan en riesgo la estabilidad institucional. La democracia exige serenidad, respeto por las reglas y un compromiso colectivo con el bien común. Pese a este contexto de dolor y conmoción, el Gobierno nacional ha insistido en sacar adelante, de manera ilegítima, una consulta popular que profundiza el clima de confrontación y erosiona el orden democrático. Incluso después del atentado contra el senador Miguel Uribe , el Gobierno ha reiterado públicamente que continuará adelante con la convocatoria de la consulta popular. Estas afirmaciones, lejos de convocar a la reflexión nacional, minimizan el impacto del atentado e insisten en una ruta de confrontación política en un momento de profunda sensibilidad democrática”, agregó.

