SuperSubsidio está sin cabeza: sindicato denuncia que exsuperintendente Luis Guillermo Pérez, destituido por la Procuraduría, sigue manejando los hilos

Este terminó el pasado mes de julio, lo que provocó que el país no tuviera superintendente del Subsidio Familiar por un mes. SEMANA conoció que el pasado 26 de agosto se prorrogó por cuarta vez el encargo de Monroy.

Además, denuncian un “incremento significativo en el patrimonio” de Osvaldo Enrique Álvarez Martínez, superintendente delegado para la Gestión.“Esta situación ha generado una preocupación entre los trabajadores de la entidad, así como en la sociedad en general, debido a las implicaciones éticas y legales que podrían derivarse de un incremento patrimonial no justificado”, explica el documento.

“El cambio de mando no se ha sentido. Esto ha sido evidente, no solo para el sindicato, sino para todos los trabajadores. La entidad sigue siendo la misma. Deja a su mano derecha como superintendente encargada. Se comenta que tiene una oficina en la que recibe a los directivos para darles órdenes”, denunció el sindicalista.

Y agregó: “Angie Katherine es Luis Guillermo Pérez en cuerpo ajeno. No se puede negar que, en ausencia del superintendente, ella hace lo que él dice”.

“En marzo de 2024, la Procuraduría me abrió otra investigación sobre la base de esos rumores de que seguía yendo y manejaba las redes sociales de la Superintendencia. Es absolutamente falso”, manifestó.

Por otro lado, Monroy asegura que sus nombramientos no son irregulares por la suspensión y posterior retiro del cargo del superintendente. Además, defendió su gestión como encargada.“Mi informe de rendición de cuentas da cuenta de la labor que se hizo desde la Superintendencia. Vamos acorde con el cronograma”, respondió.

Sin embargo, en conversación con este medio, aceptó su amistad con Pérez y confesó que no se han dejado de ver desde que este dejó el cargo.

“No ha venido ejerciendo el cargo. Soy perfectamente consciente de la responsabilidad sobre mis hombros. De ninguna forma dejaría que otra persona ejerza el cargo. (...) Lo conozco hace alrededor de ocho años. No solo fue mi jefe, es mi amigo. Me lo he encontrado en espacios en común, compartimos amigos. Nos hemos encontrado en eventos sociales”, admitió.