Tormenta política por “amenaza” de Donald Trump a Gustavo Petro

Una gran polémica se generó en Colombia por las más recientes declaraciones que realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de su homólogo colombiano Gustavo Petro.

Mientras se desplazaba a Washington, Trump indicó que “le suena bien” la idea de lanzar una operación militar en Colombia, luego de la que materializó en Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Sus palabras fueron más allá y comentó que el vecino país está “muy enfermo”, y agregó: “Colombia también está muy enferma y está dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y enviarla a los Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho más tiempo”.

“Deje de calumniarme señor. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano”: Gustavo Petro a Donald Trump

Frente a este escenario, varios sectores políticos se han pronunciado y levantado su voz de protesta y encendido alarmas por las expresiones del mandatario estadounidense.

La ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, respondió que las palabras de Trump “resultan ofensivas, inadmisibles y profundamente irrespetuosas, no solo de Colombia como Estado soberano, sino de los principios fundamentales del orden internacional”.

El precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, también reprochó la situación: “Colombia no es Venezuela ni un Estado fallido, y no vamos a permitir que la traten como tal. Aquí hay instituciones, democracia y soberanía que se defienden, no que se negocian”.

Gustavo Petro y Donald Trump Foto: Presidencia y Getty Images

El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, anunció que ante las “amenazas y los insultos”, el Ejecutivo seguirá respondiendo desde las instancias de la diplomacia internacional: “Nuestro país no solo es una nación autónoma y soberana. Somos un Gobierno elegido democráticamente y tenemos todo un alistamiento institucional para garantizar unas elecciones libres, sin intimidaciones o injerencias internacionales en el 2026″.

La precandidata presidencial, Vicky Dávila, se pronunció sobre el mismo tema: “Esto es muy grave. El presidente Donald Trump no descartó una operación militar en Colombia. Dijo que Petro es ‘un enfermo’ y que tiene fábricas de cocaína pero no lo seguirá haciendo por mucho tiempo. (...). Se agrava la tensión entre Petro y Trump”.

Desde las filas del Pacto Histórico se rechazaron las acusaciones del jefe de Estado norteamericano: “Trump amenaza por tercera vez al Pdte. Petro. Nuestro total repudio a este acto criminal, y nuestro llamado al pueblo consciente y pensante que le apostó a un opción distinta a la derecha amiga del imperialismo y la guerra. Aquí hay un pueblo digno que respalda a su líder”, dijo el representante Alejandro Toro.