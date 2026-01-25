POLÍTICA

Un desplante en la Casa de Nariño, Gustavo Petro, Edwin Palma y Ricardo Roa: Mónica de Greiff revela secretos de su paso por Ecopetrol

La expresidenta de la junta directiva rajó en SEMANA al gobierno de Gustavo Petro en corrupción y paz total.

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 11:17 a. m.
Mónica de Greiff, Gustavo Petro, Ricardo Roa y Edwin Palma.
Mónica de Greiff, Gustavo Petro, Ricardo Roa y Edwin Palma. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA/FOTO3: ECOPETROL/FOTO5: EDWIN PALMA.

Habla sin rabia. Sin molestia. Sin el interés de mirar atrás. La expresidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, se refirió por primera vez a las razones de su salida de la compañía petrolera, una dimisión que fue sorpresiva y que generó especulación entre distintos sectores políticos.

De Greiff, con el tono de una mujer madura que está por encima del bien y del mal, y que no le tiembla la voz para decir la verdad, contó que “sabía que había ciertas posiciones mías que le molestaban al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Y me imagino que, en ese sentido, al presidente Petro”. Con el jefe de Estado- precisó- no habla hace más de tres años.

Mónica de Greiff fue presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Empresa de Energía de Bogotá, ministra de Justicia y diplomática.
Mónica de Greiff fue presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Empresa de Energía de Bogotá, ministra de Justicia y diplomática. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

¿Qué posiciones?, preguntó SEMANA.

De Greiff recordó que ella insistió en que Ecopetrol no podía comprar gas a Venezuela, “que era imposible para Ecopetrol saltarse una serie de requisitos que existían frente a las sanciones de Estados Unidos a cualquiera que hiciera negocios con el país vecino. Lo expresé tajante y públicamente. Sabía que era el momento de irme. Era necesario tomar la decisión. No tengo sino palabras de agradecimiento”, dijo. Mientras tanto, Palma, en los medios de comunicación, anunciaba lo contrario.

“Sé que al ministro Edwin Palma le molestaban mis posiciones tan fuertes frente a Venezuela y dije ya. Además, no estoy interesada en pelear. Entré a Ecopetrol conociendo la política, no me la contaron en la mitad del camino”, manifestó.

La entrevista con SEMANA es anecdótica.

De Greiff reveló un episodio que no se conocía y que ocurrió en la intimidad de la junta directiva de Ecopetrol y en medio de la investigación que le estalló al presidente, Ricardo Roa, por parte del Consejo Nacional Electoral, porque fue gerente de la campaña Petro Presidente en 2022.

Ricardo Roa y Mónica de Greiff.
Ricardo Roa y Mónica de Greiff. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

“Un día le dije a Ricardo Roa que, si necesitaba tiempo para poder explicar, mirar un poco en retrospectiva qué había pasado, organizar sus cosas y la defensa, si requería un tiempo y quería pedir una licencia, lo solicitara. Siempre respondió que tenía organizadas sus cosas, que se estaba defendiendo por los caminos institucionales y que si ocurría algo, nos contaría”, contó la abogada.

Mónica de Greiff también relató la historia de un desplante que le hicieron desde la Casa de Nariño.

Ocurrió cuando el presidente Gustavo Petro convocaba a los miembros de la junta directiva que visitaran el palacio presidencial. Ella, en dos ocasiones, no logró asistir. Y en la tercera oportunidad, no ocurrió.

“Muchas veces coincidió en que yo no estaba en el país. Después fui y el presidente se demoró mucho, y yo tenía otros temas y me fui. Pero cuando iba a ir, me dijeron que ya no me recibían. En la última reunión (convocada por el presidente Petro) iba a ir. Estaba llegando a la Casa de Nariño cuando me enviaron un mensaje. Me informaron que ya no era bienvenida, que no era necesario que fuera. Listo. Adiós, gracias. ¿Por qué? No tengo ni idea”, afirmó. De Greiff no contó quién le dijo que abortara la idea de visitar la Casa de Nariño.

Insistió en que Gustavo Petro “está poniendo en la junta directiva de Ecopetrol a la gente que él cree que le sirve para cumplir los fines que anunció en su campaña”.

Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, es el principal salpicado en la investigación que adelanta el CNE por presunta financiación irregular y violación de topes de la campaña Petro.
Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, es el principal salpicado en la investigación que adelanta el CNE por presunta financiación irregular y violación de topes de la campaña Petro. Foto: Facebook Gustavo Petro

Y expresó que, más que acabar con Ecopetrol, “creo que el presidente no quiere a Ecopetrol; son dos cosas distintas. Le gusta porque, ¿a qué presidente no le interesa una empresa que le dé 154 billones de pesos en tres años? Pero no le gusta que esos dineros sean del negocio de hidrocarburos. Eso, creo, no le gusta para nada. ¿Cómo lo reemplaza? Le puedo decir, con conocimiento de causa profunda, que no son las energías renovables. Hay que decir que a Ecopetrol lo afectaron unos fenómenos externos: el precio del dólar, el precio del barril de petróleo, el costo de levantamiento, el costo de la operación, porque ya es secundaria y no primaria. Y lo ha afectado la cantidad de impuestos nuevos que les están poniendo a las exportaciones, entre otras cosas. En todas las emergencias económicas está metido el petróleo. No es que no le guste Ecopetrol. No le gusta lo que hace Ecopetrol”.

SEMANA le formuló varias preguntas técnicas que la abogada no dudó en responder. ¿Está de acuerdo con que Ecopetrol salga del campo Permian, en Estados Unidos, como quiere Petro?, fue una de ellas.

“No, ¡por favor! De ninguna manera. Usted reemplaza un negocio bueno si tiene uno mejor, y que yo conozca, no hay uno mejor. ¿Por qué va a salir de lo bueno? ¿En qué va a invertir esa plata? Eso vale 4 billones de dólares, más o menos”, respondió.

¿Colombia debería insistir en la compra de Monómeros?, fue otro interrogante. Mónica de Greiff respondió con otras preguntas: “¿Qué es Monómeros? ¿Qué tiene Monómeros como para uno comprar los activos o su producción? Para comprarlo hay que hacer un análisis empresarial muy serio. ¿Le conviene a Ecopetrol tener una empresa de fertilizantes? Y, ¿en qué condiciones?, ¿qué está produciendo la empresa? Que yo sepa, no es mucho”.

Al final evaluó al gobierno del presidente Petro, a quien le quedan siete meses en el poder: “Hay cosas buenas, malas y muy malas. En paz total le doy uno; en reforma agraria, le subo a cuatro; en corrupción, cero. No creo que el presidente sea corrupto, para nada, pero creo que a su alrededor pasan cosas que le han sido difíciles de controlar”.

