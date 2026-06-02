“Un tipo drogadicto, corrupto, capaz de lo que sea”: Abelardo de la Espriella responde a Armando Benedetti por polémico trino

Armando Benedetti, ministro del Interior, reaccionó a los señalamientos del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien en entrevista con SEMANA lo acusó de hacer parte de una operación para comprar votos en la región Caribe.

“La Bella está preocupada por si sueltan a la Bestia… Alguien se parece al Nacional hoy, salió la Bestia del Junior y acabó con todo", dijo Benedetti en X.

La Bella está preocupada por si sueltan a la Bestia… Alguien se parece al Nacional hoy, salió la Bestia del Junior y acabó con todo. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 3, 2026

De la Espriella le respondió calificándolo como “un tipo que abusa de mujeres”.

“Ha sido un golpeador consuetudinario de mujeres. Un tipo drogadicto, corrupto, capaz de lo que sea. Él sabe que, en esos delirios de alcohol y drogas, terminaba en unos bacanales muy bravos. Él sabe lo que hacía. Hacía de todo. No voy a meterme en esas honduras, esa es su vida privada”, manifestó en la entrevista.

Y agregó: “Él sabe lo que le espera conmigo. Está muy asustado. Te mando el mensaje, Armando. Tú sabes que yo estoy hecho de otro material y que te voy a hacer pagar todo el daño que le has hecho a Colombia”.

Y volvió a advertir que no permitirá que se lleve a cabo una operación de compra de votos: “Vas a ver lo duro que muerde el tigre, Armandito”.

Abelardo de la Espriella hace graves señalamientos contra Armando Benedetti y revela para qué lo quieren en la campaña de Iván Cepeda

“Tú representas todo lo que no debe ser la política y todo lo que no debe ser un ser humano. Vicios, maltrato de mujeres, corrupción, degeneramiento. Eres peor persona que político. Te voy a derrotar y te voy a castigar. Agárrate”, sentenció.

En otro aparte, aseguró que se está ambientando una supuesta renuncia de Benedetti al Gobierno para entrar en la campaña porque es un “delincuente”.

“Benedetti es una bestia, pero una bestia del mal. Lo que hace es comprar votos, y hago esta denuncia acá. Quiere venir a comprar votos en la Costa Caribe, una compra masiva y quieren meter a los hermanos Torres (Clan Torres) y ya tienen 60 mil millones de pesos”, aseveró.

Además, dijo que pediría a Estados Unidos una veeduría a una supuesta operación de compra de votos en la región Caribe.