“Una verdadera burla a los colombianos”: fuerte reclamo a Petro por confesar que no leyó la reforma judicial que presentó su Gobierno

Una ola de reacciones se desató luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, admitió que no se ha leído el texto de la reforma a la justicia que fue aprobada por el Congreso.

El jurista expresó su desacuerdo con el mandatario colombiano, al recordar que pese a que no se leyó la reforma a la justicia, empezó a entregar, según él, datos ligeros sobre su contenido, concentrándose en una justicia restaurativa.

“Porque no se admite que un presidente de la República que se supone que está promoviendo esta clase de reformas, como las llaman en este Gobierno, sociales, no se haya leído el texto de esta reforma”, anotó el abogado.

Además expresó a SEMANA que, “entre otras cosas porque esto no es una reforma a la justicia, una verdadera reforma a la justicia estaría modificando los estándares de congestión judicial que existen no solo en la jurisdicción penal”.

“Porque esta reforma a la justicia toca solamente algunos aspectos en materia penal que modifican el código penal y el código de procedimiento penal, pero no modifica para nada la justicia ordinaria civil, la justicia ordinaria administrativa, la justicia ordinaria de carácter penal, en lo integral la de familia, y lo más importante, una justicia constitucional que le tenga respuestas al ciudadano en términos reales”, subrayó Germán Calderón España.

Finalmente puso de presente: “Es decir que ante una propuesta absolutamente inconstitucional o ilegal del Gobierno nacional por fuera de los causes establecidos en los procedimientos en los códigos, en la constitución, en la ley, deba ser resuelta con la Corte Constitucional en menos de 72 horas”.

La fuerte factura en contra de Petro fue luego de que el mandatario colombiano expresó en pleno evento en la Casa de Nariño: “La justicia restaurativa que se acaba de aprobar, no he podido leer la ley, les confieso, yo puse a mi ministro Montealegre a eso, no sé si ya”.