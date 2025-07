Gustavo Petro confesó en pleno evento que no ha leído la reforma a la justicia que se aprobó en el Congreso. Esta fue la excusa

“Ahora, ¿cómo nos defendemos de nuestros enemigos? La justicia restaurativa que se acaba de aprobar. No he podido leer la ley, les confieso. Yo puse a mi ministro Montalegre a eso, no sé si ya”, anotó el mandatario colombiano.

“La articulación de las inteligencias a escala mundial, no para fumigar campesinos en Colombia. ¿Para qué? Si yo articulo las inteligencias a escala mundial y hablamos con la de Emiratos Árabes, y Qatar, y con la Grinda, y con la Mossad, y con el MI6, etc; pues no es para fumigar campesinos en Colombia, es para coger los bienes de los narcotraficantes en el mundo. No he visto el primero”, puntualizó Gustavo Petro.