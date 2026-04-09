Una vez más el Congreso le falló a las víctimas: por falta de cuórum se levantó la sesión conmemorativa

Más del 90 % de los representantes a la Cámara y senadores se fueron de la sesión conmemorativa del Día de las Víctimas que se adelantó en el salón Elíptico del Congreso.

Como es habitual, cada 9 de abril el Legislativo se debe reunir, por ley, para escuchar a las víctimas del conflicto y conocer sus peticiones frente a lo que pasa en el país.

La sesión se citó para las 9:00 de la mañana e inició casi dos horas después de lo previsto y desde el inicio se evidenció que la plenaria no duraría mucho tiempo porque los legisladores se fueron retirando del recinto poco a poco.

El presidente del Congreso, Lidio García, tuvo que levantar la sesión a las 3:00 de la tarde porque los senadores Jota Pe Hernández y José Vicente Carreño solicitaron la verificación del cuórum frente a la evidente inasistencia de sus colegas.

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“Yo estoy comprometido con las víctimas y soy el autor de la ley que les permite a ellas acceder al subsidio de vivienda de interés social; estoy acá escuchándolas y veo que mis colegas no están”, dijo Jota Pe Hernández.

Agregó: “Hay una ausencia bastante amplia y no hay cuórum; esto es irrespetuoso porque es una sesión del Día de las Víctimas; con base en una ley se debe saber qué representantes y senadores están. Que se sepa quiénes se fueron porque no hay cuórum para seguir y si, por respeto a las víctimas, esta sesión se debe reprogramar”, dijo Jota Pe Hernández.

El senador José Vicente Carreño aseguró que es una falta de respeto con las víctimas que los congresistas se hayan retirado del recinto, sobre todo porque es una sesión de obligatorio cumplimiento.

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El representante Jaime Raúl Salamanca presentó una constancia para que la sesión se reprograme, ya que muchas víctimas no lograron intervenir.

Justamente, una de las víctimas aseguró que los congresistas siempre usan a las víctimas para elecciones y que después se olvidan de ellas.

“Fueron por los votos el pasado 8 de marzo al territorio y hoy las desconocen. Es increíble que esté pasando esto y se haya levantado la sesión. Hubo víctimas que viajaron por más de 15 horas para llegar acá y no las escucharon”, dijo una de las víctimas.

Congreso de la República de Colombia Congreso fachada Bogota agosto 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Estos son los congresistas que sí se quedaron para escuchar a las víctimas:

Senado

Aida Avella, José Vicente, Nicolás Echeverri, Lidio García, Esmeralda Hernández, María José Pizarro, Jota Pe Hernández y Yenny Rozo.

Cámara de Representantes

Luis Alban, Jhon Jairo González, Andrés Forero, James Mosquera, Hugo Lozano, Juan Carlos Losada, Julián López, Yulieth Sánchez, Jaime Raúl Salamanca, Germán Rozo, Carmen Ramírez, David Racero, Óscar Darío Pérez, Anne Perdomo, Jennifer Pedraza, Gabriel Parrado, José Jaime Uscategui, Alirio Uribe y Pedro Suárez.