Video: El día que Marelbys Meza fue la cara del comercial de Gustavo Petro para la presidencia

El video es emocionante. Lo publicó Gustavo Petro a tan solo un día de las elecciones presidenciales, en un mensaje que con el corazón él le enviaba a las madres de Colombia. La música instrumental le pone sentimiento a la voz del entonces candidato, que sentado en la sala de su casa le habla a “Colombia, con la serenidad que da la honestidad”.

Se trata de una pieza publicitaria con alma. “Me dirijo a ustedes para que votemos este 19 de junio por el verdadero cambio, sin miedo y con esperanza. Llegó el momento de hacer historia, tu país te necesita. ¡Cuento contigo! Comparte con tus amigos y amigas”, escribió el hoy presidente en su cuenta de Twitter.

Petro aparece como si estuviera grabando un mensaje de voz y luego se le escucha de fondo, mientras se muestra el rostro de diferentes mujeres. La primera de ellas, Marelbys Meza. La mujer aparece con un uniforme de personal de limpieza escuchando a Petro con atención. “Me dirijo a ti mujer trabajadora que te entregas por tu familia, pero que vives con miedo”, se le escucha decir.

Gustavo Petro y Marelbys Meza. - Foto: SEMANA

Aunque el video fue una de las piezas más compartidas de la campaña, nadie se había percatado que ahí sale Marelbys, la exniñera de Laura Sarabia que con su denuncia en SEMANA puso en jaque al Gobierno, destapó lo el fiscal llamó uno de los episodios más oscuros en la historia judicial del país y evidenció las incongruencias que se han vivido en el “Gobierno del cambio”.

Cuando se confirmó la noticia de que había sido chuzada, Marelbys Meza habló con SEMANA con un gran dolor en el pecho. “El presidente sabe, me conoce. Yo trabajé en la campaña. Le di amor, alma, vida y sombrero. Él sabe que yo le di mucho amor”, dijo Meza desolada.

Este es el video de la campaña en donde sale Marelbys Meza

Me dirijo a ustedes para que votemos este 19 de junio por el verdadero cambio, sin miedo y con esperanza. Llegó el momento de hacer historia, tu país te necesita.



¡Cuento contigo! comparte con tus amigos y amigas. pic.twitter.com/hGi6LCp69Q — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 12, 2022

El presidente, que había tildado la primera versión de la exniñera de mentirosa, en su declaración de este viernes, cuando anunció que sacaba del Gobierno a Sarabia y a Benedetti, la respaldó. “Es nuestra amiga… no tiene nada que temer en nuestro Gobierno”, dijo sobre ella.

Marelbys Meza Semana - Foto: Semana

Esta semana, Marelbys -en medio de lágrimas- recordó lo que ha vivido desde que se perdió la plata en la casa de Laura Sarabia. “Yo en esta vida no he hecho sino trabajar. Yo solo sé trabajar”.

La confirmación de que fue chuzada por orden de un juez del Chocó y bajo un montaje en donde la asociaban con el Clan del Golfo para poder oír sus comunicaciones la devastó.

Asegura que a raíz de estas intercepciones, cuando se comunicaba con sus allegados sentía que alguien más oía sus comunicaciones y que por eso ha preferido mantenerse alejada de su familia, “Yo lo sentía. Yo sentía un eco en el teléfono. Yo no quería que nadie me llamara. No quería hablar con nadie”, aseguró la exniñera.

Marelbys también recordó las declaraciones emitidas por Sarabia acerca del supuesto robo que vivió cuando trabajaba para el embajador en Venezuela, Armando Benedetti “¿Usted le entregaría su hijo a una ladrona? (...) eso fue aclarado”, afirmó Meza. Se debe recordar que el primero que dejó en el aire la duda acerca de las chuzadas a la niñera fue el propio Benedetti.

La salida del embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y de la jefa de gabinete, Laura Sarabia, debilita aún más la credibilidad del Gobierno y deja a Petro sin dos de sus personas de mayor confianza.

Esto se da luego de que la jefa de gabinete pasará su carta de renuncia el lunes pasado y la llegada de Benedetti a territorio colombiano para reunirse con el mandatario para esclarecer la situación.

La baja de estos dos funcionarios, considerados dos de las personas de mayor confianza de Petro, se suman a Roy Barreras, quien fue retirado de su cargo en el Senado por doble militancia por el Consejo de Estado.

Con 29 años, Laura Sarabia iniciaba una prometedora carrera política, que se derrumbó por cuenta de este escándalo. - Foto: Presidencia

El presidente aseguró que nadie de su Gobierno ordenó las chuzadas a Meza, pero queda en el aire quién fue el artífice del complot que llevó a que la Dijin, presuntamente, obtuviera una orden judicial de un juez del Chocó para interceptar sus comunicaciones.