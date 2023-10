“Yo no soy el candidato de Gustavo Petro en Casanare”: César Ortiz Zorro se desmarca del petrismo y desmiente cercanía con el presidente

SEMANA: Hace un mes usted se salvó en un accidente de una avioneta. ¿Un milagro?

César Ortiz: Sí, muy agradecido con Dios por la oportunidad que me dio de sacarme ileso junto con el capitán. Nos levantamos con más fuerza, con más determinación y con ganas de seguir luchando por este departamento.

SEMANA: ¿Qué pensó en ese momento del accidente?

C.O.: Pues la verdad, uno en ese momento habla con Dios. Y yo le decía: bueno, Dios, usted conoce mis sueños, mis intenciones, mis anhelos, mi deseo sincero de luchar por este departamento. Permítame seguir luchando, porque la verdad quiero transformar mi región, quiero dejar huella. Dios fue misericordioso con nosotros y nos dio la oportunidad de seguir trabajando por Casanare y por mi país.

SEMANA: Cambiando de tema hay una polémica en redes sociales donde se publicó un video suyo diciéndole a la gente que le echaran agua caliente a las personas que los atacaran. ¿Por qué dijo eso?

C.O.: Me gustaría que tuvieran el fragmento completo porque aquí hay dos campañas, una de ellas se ha dedicado precisamente al odio, la mentira, el engaño y a la violencia. Hace unos días le dispararon con arma traumática a uno de mis líderes en su carro. Es una campaña que se ha puesto violenta, pero en esa intervención lo que dije, de manera figurada, es que les pedía que cuando alguien fuera a hablar de nosotros le echaran agua caliente, pero digamos, es una manera figurada. Y al final decía en ese mismo discurso que le pedía a todos los niños que oraran por mí, pero que también oraran por las personas que están generando esa campaña del odio. ¿Usted cómo quita lo sucio? Con agua caliente. En realidad, lo que hemos pedido acá es una campaña tranquila, sincera, con propuestas y dejar los odios y los extremos al lado.

SEMANA: Pero invitar a la gente a lanzar agua caliente está muy mal. ¿Reconoce que se equivocó haciendo esta afirmación?

C.O.: La verdad no pensé que tuviera tanta relevancia, pero soy un hombre que reconoce los errores. Entonces omitiremos la palabra agua caliente en nuestro discurso porque no estuvo bien.

SEMANA: Estando claro que reconoce ese error, hablemos de la campaña. La Gobernación de Casanare ha estado en manos de sectores del uribismo desde hace unos años, pero las mediciones indican que las cosas podrían cambiar...

C.O.: Yo creo que Casanare está bastante molesta e indignada por los últimos ocho años de un gobierno que lamentablemente no ha dado los resultados esperados. Mi departamento está pasando por un momento de crisis en materia de desempleo. Tenemos unos altos niveles de desempleo. Hoy tenemos un departamento donde reina la inseguridad, un departamento donde la mayor parte de nuestra juventud, de nuestra gente, está pensando es en cómo irse de Casanare para otras regiones de Colombia u otros países porque no encuentran oportunidades.

Es un departamento donde el campo está olvidado y abandonado, entonces la gente en realidad quiere un verdadero cambio, quiere transformaciones. Y creo que nuestra propuesta cala en los habitantes de la región. Pienso que lo que está saliendo en las encuestas es simplemente ese reconocimiento que hay hacia un trabajo de muchos años, también a una propuesta viable para el departamento que propone industrializar, que propone generar empleo, que propone fortalecer el campo, que propone dar educación a nuestros jóvenes.

SEMANA: Usted tiene el avala de la Alianza Verde, ¿qué otros sectores lo están respaldando?

C.O.: Esta es una coalición por Casanare, tenemos el aval de Cambio Radical, del Nuevo Liberalismo, de la Así y de En Marcha. Son partidos de derecha como de centro. Y esto lo que demuestra es que en Casanare debemos gobernar sin importar las ideologías políticas o los partidos políticos. Ese es el gobernador que va a tener Casanare, un gobernador que va a gobernar absolutamente para todos. Aquí lamentablemente se ha vendido la idea de que se debe gobernar es para un grupo en especial y eso no es bueno para un departamento.

César Ortiz Zorro, candidato a la gobernación de Casanare. | Foto: Suministrada a SEMANA.

SEMANA: ¿En materia de seguridad qué propone?

C.O.: Para mí la inseguridad no es más que una consecuencia de la escasez de oportunidades y el desempleo. Por eso la primera propuesta que tenemos es generar oportunidades. ¿Cómo vamos a generar esas oportunidades? Industrializando este departamento convirtiendo esas ventajas comparativas que tenemos en ventajas competitivas y vamos a fortalecer el campo. También debemos fortalecer el turismo porque Casanare tiene una enorme ventaja para hacer turismo de paisaje, turismo de naturaleza, turismo religioso, deportivo y tenemos que generar las infraestructuras básicas para poder generar ese turismo y sobre todo industrializar.

Quiero ver el Ejército en el campo, quiero ver el Ejército en los barrios. Quiero ver una fuerza pública con las suficientes herramientas para enfrentar la delincuencia. Vamos a crear el Centro de Monitoreo contra el Delito y la criminalidad.

SEMANA: ¿Qué grupos operan en Casanare?

C.O.: Tristemente, aquí hay de todo, pero tenemos un problema grave y es el microtráfico. Hoy en mi departamento el tema de la drogadicción es un tema que casi nadie quiere tocar y creo que hay que enfrentarlo con contundencia porque quieren envenenar el futuro de nuestros hijos. Yo no quiero ver ningún joven en los parques consumiendo droga. Por eso vamos a enfrentar a los expendedores de droga con toda la autoridad.

SEMANA: ¿Qué hacer con el desempleo?

C.O.: Casanare es un departamento que tiene muchas fortalezas. Lamentablemente, esas ventajas no se han logrado convertir en ventajas competitivas. ¿Qué es lo que genera el empleo? La empresa, el emprendimiento, el comercio, el sector agropecuario y la industrialización. Mi departamento no ha dado paso a la industrialización. Pero para que exista esa industrialización tenemos que generar unas condiciones mínimas seguridad, energía, conectividad y servicios básicos para la ciudadanía y los inversionistas. En Casanare las pequeñas y medianas empresas, en medio de las dificultades y los impuestos, generan más de 102.000 empleos. Y la Gobernación de Casanare no genera más de 3.000. El 70% de las vías terciarias de mi departamento están sin arreglar. Es difícil hablar de competitividad de esa manera.

SEMANA: El Gobierno Petro no tiene diálogo con los gobernadores y alcaldes actuales. ¿Si usted gana en las urnas cómo articulará ese diálogo?

C.O.: Tenemos un problema de descentralización y esta fue mi discusión cuando estuve en el Congreso de la República para recuperar las regalías. Lo que yo planteo, es convocar a los mejores hombres y mujeres, los mejores profesionales y técnicos del departamento de Casanare y colocar una gobernación alterna en Bogotá para poder hacer la gestión que se requiera en cada uno de los ministerios. Voy a convocar a todos mis compañeros, en especial los gobernadores de la Orinoquía y a nuestros hermanos de Boyacá, para hacer una gran alianza y tener la capacidad no solo de hacer gestión, sino de exigirle la parte nacional que le corresponde a Casanare con este gobierno que haga las inversiones que se requieren.

Porque es que en un plan de desarrollo todo se ve muy bonito, pero si no hay voluntad por parte del Gobierno, si no hay recursos para ejecutar esos proyectos, entonces, pues mi departamento va a seguir en ese atraso. Y tengo claro que debo gobernar para todos y tener un diálogo fluido con el Ejecutivo.

El presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

SEMANA: ¿Usted es el candidato de Gustavo Petro?