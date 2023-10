Así se comporta una persona cuando tiene inicios de demencia

La demencia es una enfermedad que comprende otras y afecta la capacidad de llevar a cabo diferentes actividades del día a día: “Empeora con el tiempo. Afecta principalmente a las personas de edad, pero no todas las personas la contraerán conforme envejecen” , añade.

¿Qué causa la demencia?

Si bien la demencia se desarrolla según su tipo, el centro médico menciona que las proteínas que se depositan en el cerebro influyen en la afección. No obstante, no mantener un plan de alimentación saludable que no incluya vitaminas puede provocar síntomas de demencia.