En 2025, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá permite a los ciudadanos realizar varios trámites esenciales de manera virtual, segura y eficiente, reduciendo la necesidad de desplazamientos y largas filas.

Trámites vigentes y cómo funcionan

Entre los servicios que actualmente ofrece la SDS y que pueden verificarse oficialmente se encuentra la certificación de discapacidad y el registro en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD).

Este trámite puede iniciarse mediante Agilínea, donde se radican los documentos necesarios, y posteriormente una IPS autorizada realiza la valoración correspondiente. En algunas localidades, las personas con movilidad reducida incluso pueden acceder a la certificación domiciliaria, garantizando la inclusión y accesibilidad del servicio.

Otro servicio vigente es la presentación de peticiones, quejas y reclamos, que los ciudadanos pueden realizar mediante el sistema Bogotá Te Escucha, disponible de manera virtual, telefónica o presencial en puntos de atención de la red distrital. Este canal permite dar seguimiento a los casos sin la necesidad de acudir físicamente a una oficina, como lo indica la página de saludcapital.gov.co

Además, la ventanilla digital Agilínea permite realizar autorizaciones y trámites sanitarios para establecimientos como vehículos transportadores de productos cárnicos, centros de estética y otras habilitaciones necesarias en el sector salud, agilizando procesos que tradicionalmente implicaban trámites presenciales.

Agilínea, el canal oficial de la Secretaría Distrital de Salud para trámites en línea. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Beneficios de la digitalización

Estos servicios vigentes representan un avance significativo en eficiencia y accesibilidad. Los ciudadanos pueden realizar gestiones sin desplazarse a las oficinas, lo que resulta especialmente útil para personas con movilidad reducida, adultos mayores o quienes tienen agendas complicadas.

La posibilidad de hacer seguimiento en tiempo real garantiza mayor transparencia y reduce errores administrativos. La digitalización también facilita la inclusión social, al permitir que más personas accedan a servicios esenciales de manera ágil y segura.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, mediante la ventanilla digital Agilínea y los canales oficiales de atención ciudadana, consolida un modelo de servicios públicos más moderno, eficiente e inclusivo.

Además de facilitar el acceso y reducir filas, la digitalización de los trámites permite una gestión más segura y confiable.

Al centralizar la información en plataformas oficiales como Agilínea, se minimiza el riesgo de pérdida de documentos y se garantiza que todos los registros cuenten con respaldo legal y trazabilidad.

Lo anterior, no solo protege a los ciudadanos, sino que también agiliza la labor de la SDS, al permitir un seguimiento más eficiente de cada trámite, desde la radicación hasta la emisión del certificado o autorización correspondiente.