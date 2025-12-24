Cada 24 de diciembre, millones de personas disfrutan de cenas copiosas repletas de dulces, carnes y bebidas.

Aunque un exceso ocasional rara vez genera daños graves, los especialistas advierten que los efectos sobre el cerebro y el metabolismo son reales y dependen tanto de la cantidad como de la frecuencia de las celebraciones.

Efectos inmediatos del exceso de comida en el cerebro durante la cena navideña

Durante la cena navideña, el cuerpo activa una serie de señales hormonales conocidas como la cascada de saciedad, que informan al cerebro de que se ha consumido suficiente energía.

La insulina y otras hormonas reguladoras trabajan para mantener estables los niveles de glucosa y lípidos en sangre, mientras que el intestino envía señales que inducen la somnolencia posprandial. Yo

Investigaciones citadas por El Tiempo hechas por especialistas como Aaron Hengist, investigador visitante postdoctoral en los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU y el experimento conocido como tailgate, muestran que, en personas sanas, estos procesos permiten tolerar un exceso puntual sin efectos graves inmediatos.

Estos estudios combinan datos metabólicos y neurobiológicos para dar contexto a cómo un exceso alimentario, aun siendo una tradición festiva, puede tener efectos distintos si es un episodio aislado o parte de un patrón repetido.

Cuide de tener excesos alimentarios que a largo plazo pueden traer fuertes consecuencias para su salud Foto: Getty Images

Riesgos a largo plazo de los excesos frecuentes

Aunque un exceso ocasional puede ser tolerable, estudios recientes destacan los riesgos de la sobrealimentación repetida.

Investigaciones en Nature Metabolism muestran que apenas cinco días de consumo elevado de calorías y ultraprocesados pueden reducir la sensibilidad cerebral a la insulina, afectando el control del apetito y la memoria, como se explica en Nature.com.

Además, estudios del Mount Sinai y modelos animales evidencian que dietas ricas en grasas y azúcar inducen inflamación cerebral y cambios en los circuitos de recompensa, aumentando el riesgo de obesidad y resistencia a la insulina.

Los expertos coinciden en que los efectos se intensifican cuando los excesos se repiten con frecuencia, subrayando la importancia de la moderación para proteger la salud cerebral y metabólica.

Consejos a tener en cuenta en las cenas navideñas

Aunque la cena navideña suele ser abundante, es posible disfrutarla sin afectar demasiado la salud cerebral y metabólica.

Los expertos recomiendan alternar platos pesados con frutas, verduras y ensaladas, así como mantener pausas entre los platos, para que el cuerpo tenga tiempo de enviar las señales de saciedad al cerebro.

Además, reducir el consumo de bebidas alcohólicas y limitar los ultraprocesados, ayuda a evitar picos de glucosa e insulina que pueden inducir somnolencia excesiva o malestar digestivo.

Otra estrategia efectiva es controlar las porciones y compartir los postres, de manera que todos puedan disfrutar sin excederse.

Mantener actividad física ligera después de la cena, como una caminata corta con familiares o amigos, contribuye a la digestión y favorece el equilibrio metabólico.

Los especialistas coinciden en que la moderación, combinada con hábitos saludables durante todo el año, es la clave para proteger tanto la función cerebral como la salud general, incluso durante las festividades.