Suscribirse

Empresas

Cerca de 86.000 personas recibieron asistencia humanitaria de la OIM Colombia entre enero y julio de 2025

Entre enero y julio de este año, se ha brindado asistencia en emergencias como la ocasionada por el conflicto en Catatumbo, el sismo de Paratebueno y el aumento de flujos migratorios en el litoral Pacífico.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 8:21 p. m.
Apoyos de la OIM en Colombia.
Apoyos de la OIM en Colombia. | Foto: OIM

Apoyos de la OIM en Colombia.
Apoyos de la OIM en Colombia. | Foto: OIM

En un país como Colombia, donde confluyen el conflicto armado y los desastres causados por factores climáticos, ambientales y geológicos que causan cada año el desplazamiento de miles de personas, la respuesta humanitaria es una línea vital que salva vidas, protege los derechos humanos y ofrece un horizonte de esperanza. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia, la Agencia de Naciones Unidas para la Migración ha implementado acciones integrales que combinan prevención, preparación, respuesta, seguimiento y monitoreo de emergencias.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el primer semestre de 2025, 1.3 millones de personas han sido afectadas por el conflicto armado y 345.000 por eventos ambientales, lo que representa un total de 1,6 millones de personas con necesidades humanitarias. En el mismo periodo de 2024, el total de personas con necesidades humanitarias fue 862.000 (323.500 por conflicto y 538.500 por eventos ambientales), lo que representa un incremento del 95% para 2025.

Apoyos de la OIM en Colombia.
Apoyos de la OIM en Colombia. | Foto: OIM

Al panorama humanitario del país, se suman los 2,8 millones de migrantes y refugiados de Venezuela que residen actualmente en Colombia, entre los cuales, según el último informe de análisis de necesidades de la plataforma R4V, el 70% tiene alguna necesidad (como seguridad alimentaria, nutrición, alojamiento, o agua y saneamiento básico).

“En Colombia, constantemente hay emergencias humanitarias que impactan a miles de personas, principalmente a quienes están en mayor vulnerabilidad. Independientemente de cuál sea la causa, todas requieren atención inmediata. En OIM respondemos para salvar vidas y proteger a las personas en movimiento con un enfoque integral, coordinado y eficiente”, manifestó Fernando Medina, Jefe de Misión OIM Colombia.

Entre enero y julio de 2025, la OIM brindó asistencia humanitaria a cerca de 86.000 personas en 18 departamentos del país. “Durante este año, hemos podido atender a cerca de 86.000 personas donde la mayoría (56%) eran niños y niñas. Pudimos brindarles alojamiento seguro, transporte humanitario, agua, saneamiento básico e higiene, así como servicios de salud y salud mental”, explicó Medina. Este impacto ha sido posible gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), la Embajada de Corea, la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) y el Fondo de Respuesta Rápida de la OIM, entre otros; así como de aliados del sector privado, como Citi Foundation.

Respondiendo en los escenarios complejos

En lo que va corrido del año 2025, la OIM respondió a emergencias críticas como el conflicto armado en el Catatumbo (Norte de Santander), donde más de 4.000 personas recibieron kits de hábitat, transporte humanitario y alojamiento temporal digno. Asimismo, tras el sismo en Paratebueno, Cundinamarca, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Organización brindó asistencia a 1.600 personas damnificadas con la entrega de kits escolares y de higiene; e inició un proceso consultivo para fortalecer la inclusión de género, migración y desplazamiento en políticas de preparación ante emergencias. En Chocó, en respuesta a los flujos migratorios Bahía Solano y Juradó, la OIM está avanzando en la entrega de 600 kits de higiene con un impacto estimado en 600 personas; así como en la entrega de insumos de salud; espacios seguros de alojamiento; y asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades en primeros auxilios psicológicos, entre otros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. SEMANA revela el documento oficial de Nicaragua con el que le concedió asilo político a Carlos Ramón González

2. La historia de la estudiante que durante la prueba del Icfes tuvo un fuerte dolor de cabeza y murió unos días después

3. Innovadora medida en aeropuertos que sigue “la visión de Trump”: el cambio que transforma la forma de viajar en EE. UU.

4. Empresarios y responsabilidad penal: lecciones del caso Chiquita Brands

5. “Colombia, un mar de coca sin solución”, por Salud Hernández-Mora

LEER MENOS

Noticias relacionadas

OIM

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.