Cerca de 86.000 personas recibieron asistencia humanitaria de la OIM Colombia entre enero y julio de 2025
Entre enero y julio de este año, se ha brindado asistencia en emergencias como la ocasionada por el conflicto en Catatumbo, el sismo de Paratebueno y el aumento de flujos migratorios en el litoral Pacífico.
En un país como Colombia, donde confluyen el conflicto armado y los desastres causados por factores climáticos, ambientales y geológicos que causan cada año el desplazamiento de miles de personas, la respuesta humanitaria es una línea vital que salva vidas, protege los derechos humanos y ofrece un horizonte de esperanza. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia, la Agencia de Naciones Unidas para la Migración ha implementado acciones integrales que combinan prevención, preparación, respuesta, seguimiento y monitoreo de emergencias.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el primer semestre de 2025, 1.3 millones de personas han sido afectadas por el conflicto armado y 345.000 por eventos ambientales, lo que representa un total de 1,6 millones de personas con necesidades humanitarias. En el mismo periodo de 2024, el total de personas con necesidades humanitarias fue 862.000 (323.500 por conflicto y 538.500 por eventos ambientales), lo que representa un incremento del 95% para 2025.
Al panorama humanitario del país, se suman los 2,8 millones de migrantes y refugiados de Venezuela que residen actualmente en Colombia, entre los cuales, según el último informe de análisis de necesidades de la plataforma R4V, el 70% tiene alguna necesidad (como seguridad alimentaria, nutrición, alojamiento, o agua y saneamiento básico).
“En Colombia, constantemente hay emergencias humanitarias que impactan a miles de personas, principalmente a quienes están en mayor vulnerabilidad. Independientemente de cuál sea la causa, todas requieren atención inmediata. En OIM respondemos para salvar vidas y proteger a las personas en movimiento con un enfoque integral, coordinado y eficiente”, manifestó Fernando Medina, Jefe de Misión OIM Colombia.
Entre enero y julio de 2025, la OIM brindó asistencia humanitaria a cerca de 86.000 personas en 18 departamentos del país. “Durante este año, hemos podido atender a cerca de 86.000 personas donde la mayoría (56%) eran niños y niñas. Pudimos brindarles alojamiento seguro, transporte humanitario, agua, saneamiento básico e higiene, así como servicios de salud y salud mental”, explicó Medina. Este impacto ha sido posible gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), la Embajada de Corea, la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) y el Fondo de Respuesta Rápida de la OIM, entre otros; así como de aliados del sector privado, como Citi Foundation.
Respondiendo en los escenarios complejos
En lo que va corrido del año 2025, la OIM respondió a emergencias críticas como el conflicto armado en el Catatumbo (Norte de Santander), donde más de 4.000 personas recibieron kits de hábitat, transporte humanitario y alojamiento temporal digno. Asimismo, tras el sismo en Paratebueno, Cundinamarca, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Organización brindó asistencia a 1.600 personas damnificadas con la entrega de kits escolares y de higiene; e inició un proceso consultivo para fortalecer la inclusión de género, migración y desplazamiento en políticas de preparación ante emergencias. En Chocó, en respuesta a los flujos migratorios Bahía Solano y Juradó, la OIM está avanzando en la entrega de 600 kits de higiene con un impacto estimado en 600 personas; así como en la entrega de insumos de salud; espacios seguros de alojamiento; y asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades en primeros auxilios psicológicos, entre otros.