Cerca de 86.000 personas recibieron asistencia humanitaria de la OIM Colombia entre enero y julio de 2025

Apoyos de la OIM en Colombia. | Foto: OIM

En un país como Colombia, donde confluyen el conflicto armado y los desastres causados por factores climáticos, ambientales y geológicos que causan cada año el desplazamiento de miles de personas, la respuesta humanitaria es una línea vital que salva vidas, protege los derechos humanos y ofrece un horizonte de esperanza. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia, la Agencia de Naciones Unidas para la Migración ha implementado acciones integrales que combinan prevención, preparación, respuesta, seguimiento y monitoreo de emergencias.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el primer semestre de 2025, 1.3 millones de personas han sido afectadas por el conflicto armado y 345.000 por eventos ambientales, lo que representa un total de 1,6 millones de personas con necesidades humanitarias. En el mismo periodo de 2024, el total de personas con necesidades humanitarias fue 862.000 (323.500 por conflicto y 538.500 por eventos ambientales), lo que representa un incremento del 95% para 2025.

Al panorama humanitario del país, se suman los 2,8 millones de migrantes y refugiados de Venezuela que residen actualmente en Colombia, entre los cuales, según el último informe de análisis de necesidades de la plataforma R4V, el 70% tiene alguna necesidad (como seguridad alimentaria, nutrición, alojamiento, o agua y saneamiento básico).

“En Colombia, constantemente hay emergencias humanitarias que impactan a miles de personas, principalmente a quienes están en mayor vulnerabilidad. Independientemente de cuál sea la causa, todas requieren atención inmediata. En OIM respondemos para salvar vidas y proteger a las personas en movimiento con un enfoque integral, coordinado y eficiente”, manifestó Fernando Medina, Jefe de Misión OIM Colombia.

Entre enero y julio de 2025, la OIM brindó asistencia humanitaria a cerca de 86.000 personas en 18 departamentos del país. “Durante este año, hemos podido atender a cerca de 86.000 personas donde la mayoría (56%) eran niños y niñas. Pudimos brindarles alojamiento seguro, transporte humanitario, agua, saneamiento básico e higiene, así como servicios de salud y salud mental”, explicó Medina. Este impacto ha sido posible gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), la Embajada de Corea, la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) y el Fondo de Respuesta Rápida de la OIM, entre otros; así como de aliados del sector privado, como Citi Foundation.

Respondiendo en los escenarios complejos