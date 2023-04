¿Cuáles son las causas por las que se puede empezar a sufrir diabetes?

Una de las enfermedades que más padecen los adultos mayores es la diabetes, una enfermedad que hace referencia a los niveles altos de glucosa (azúcar) en la sangre. De acuerdo con Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios, que pueden dañar los ojos, los riñones y los nervios. De este modo, la diabetes puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro.

Específicamente, el cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar y los libera en el torrente sanguíneo. Un órgano que entra en este proceso es el páncreas, el cual produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía. No obstante, cuando el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede utilizar adecuadamente la insulina que produce, aparece la diabetes. De este modo, al no tener una buena cantidad de insulina o las células, estas dejan de responder a la insulina porque queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo.

Estas son las causas de los tres tipos de diabetes

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, existen tres tipos principales de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional.

Diabetes tipo 1

Este tipo de diabetes es causada por una reacción autoinmunitaria, es decir, que el cuerpo se ataca a sí mismo por error. Como tal, esta reacción impide que el organismo no produzca insulina. Los CDC destacan que aproximadamente del 5 al 10% de las personas que tienen diabetes es de este tipo, y por lo general, los síntomas de esta diabetes aparecen rápidamente. Los expertos indican que la diabetes tipo 1 se diagnostica en niños, adolescentes y adultos jóvenes, y deben recibir insulina todos los días para sobrevivir.

El exceso de azúcar aumenta los niveles de glucosa en la sangre. - Foto: Getty Images / SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Diabetes tipo 2

En cuanto a la diabetes tipo 2, el cuerpo no usa la insulina adecuadamente y no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales. De hecho, este proceso evoluciona a lo largo de muchos años y generalmente se diagnostica en los adultos. En cifras generales, los CDC especifican que aproximadamente del 90 al 95% de las personas con diabetes tiene la diabetes tipo 2. Estas son las principales causas de este tipo de diabetes:

Sobrepeso, obesidad e inactividad física: este tipo de personas tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 si no se mantiene físicamente activa y tiene sobrepeso u obesidad. este tipo de personas tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 si no se mantiene físicamente activa y tiene sobrepeso u obesidad. Algunas veces, el exceso de peso causa resistencia a la insulina, ya que el exceso de grasa en el vientre está vinculado con la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos.

Resistencia a la insulina: como tal, la diabetes tipo 2 suele comenzar con resistencia a la insulina, una afección en la que el músculo, el hígado y las células grasas no usan adecuadamente la insulina, de modo que el cuerpo necesita más insulina para que la glucosa pueda ingresar en las células. Así las cosas, los expertos aconsejan prevenir o retrasar con cambios de estilo de vida saludables, como: bajar de peso, tener una alimentación saludable y hacer actividad física regularmente.

Aproximadamente entre el 5 y 10 % de las personas con prediabetes, de no realizar modificaciones en sus hábitos para tratarla, desarrollarán diabetes. Lo que significa que 7 de cada 10 individuos con prediabetes tendrán diabetes. - Foto: 123rf / El País

Diabetes gestacional

Como tal, la diabetes gestacional aparece en mujeres embarazadas que nunca han tenido esta afección y es una patología que podría generar algunos riesgos de salud en el bebé. Sin embargo, cabe mencionar que la diabetes gestacional generalmente desaparece después de que nace el bebé y ahí es donde se aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2 años más adelante. Estas son las principales causa de la diabetes gestacional:

Resistencia a la insulina: “algunas hormonas producidas por la placenta contribuyen a la resistencia a la insulina, que se presenta en todas las mujeres hacia el final del embarazo. La mayoría de las mujeres embarazadas pueden producir suficiente insulina para superar la resistencia a la insulina, pero algunas no. La diabetes gestacional ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina”, indica National Institute Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Genes: Una de las causas que provocan la diabetes gestacional son los genes y los antecedentes familiares. Por ejemplo, las mujeres con antecedentes familiares de diabetes tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes gestacional, lo cual sugiere que los genes desempeñan un papel.

La diabetes gestacional aparece en mujeres embarazadas que nunca han tenido esta afección - Foto: Getty Images

Entre tanto, existe otro estado muy común que es la prediabetes, que hace referencia niveles altos de azúcar en la sangre, pero que aún no son lo suficientemente altos como para un diagnóstico de diabetes tipo 2.

Ahora bien, algunos de los síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2 incluyen los siguientes:

Más sed de lo habitual.

Micción frecuente.

Pérdida de peso involuntaria.