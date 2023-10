¿Cuánto tarda en desarrollarse la miopía?

Las señales más comunes que alertan la presencia de miopía se centran en problemas para ver cosas que están lejos, la necesidad de entrecerrar los ojos para ver claramente y fatiga ocular, que ocurre cuando los ojos se sienten cansados o adoloridos. De acuerdo con los especialistas, algunas personas con miopía pueden presentar dolores de cabeza, pero no es un síntoma muy común.

No obstante, si la enfermedad no está avanzada, es posible que el paciente no presente ningún síntoma, por lo que la recomendación es la misma y tiene que ver con que las personas deben acudir de manera regular al especialista para practicarse exámenes.