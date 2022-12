Cuidado con sus ojos: este producto oftálmico se vende de manera fraudulenta

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) recién publicó una nueva alerta sanitaria, esta vez por la “comercialización fraudulenta” de un producto llamado ‘Colirio cubano ojo de águila’.

Este supuesto medicamento se estaría vendiendo como una sustancia “natural oftálmica” de los Laboratorios Ferchop S.A., en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca). Uno de los aspectos que llamó la atención del Invima fue precisamente que en su empaque incluye un registro de número OOC6178, que no ha sido expedido por el Invima.

“Debido a que este producto no está amparado bajo un registro sanitario emitido por la autoridad competente, su comercialización en Colombia es ilegal”, advirtió el Invima a través de su alerta sanitaria.

Pero Colombia no es el único país donde estaría circulando este producto. De hecho, la alerta sanitaria que emitió el Invima se dio a raíz de una advertencia que hicieron las autoridades de salud de Perú. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ya habían alertado sobre este producto oftálmico.

Según el Invima, el supuesto fabricante del ‘Colirio cubano ojo de águila’, la empresa Laboratorios Ferchop S.A., no se encuentra certificada, ni tiene registros sanitarios aprobados por esa entidad.

“De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, se trata de un producto fraudulento que, al no encontrarse amparado bajo un registro sanitario, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”, concluyó el Invima.

Y recordó que estos productos son objeto frecuente de alertas sanitarias, debido a que hacen mención de propiedades que no han sido verificadas y prometen falsos efectos que no tienen ningún tipo de evidencia científica.

Por ello, el Invima reiteró que es clave que los consumidores estén atentos a estas marcas fraudulentas y, de tener sospechas, acudan a los canales oficiales del Invima.

Otra alerta por un potenciador sexual

Uno de los grandes grupos de productos que más alertas sanitarias generan por parte del Invima son aquellos que prometen mejorar el desempeño sexual. Es frecuente que sus estrategias de promoción y sus empaques generen expectativas entre los consumidores que nunca llegan a materializarse.

Pues bien, este 20 de diciembre el Invima volvió a publicar una alerta por un potenciador sexual que está siendo comercializado en Colombia bajo el nombre de ‘TestoUltra cápsulas’. Basta con poner el término en Google para encontrar que está a la venta en varias tiendas en línea.

Un solo tarro con 30 cápsulas cuesta alrededor de 60.000 pesos y promete “aumentar el placer masculino”.

De acuerdo con la alerta sanitaria del Invima, este producto no tiene ningún tipo de registro sanitario, por lo cual esas promesas que hacen no están verificadas por las autoridades colombianas. En esa medida, señalaron, su comercialización en territorio nacional no es legal, los consumidores no deben comprar el producto y, de haberlo comprado, deben evitar a toda costa tomarlo.

“En diferentes oportunidades el Invima ha advertido sobre la comercialización ilegal del producto ‘Testo Ultra’, con el mismo nombre o similares, a través de alertas y comunicados sobre los riesgos que este tipo de productos representan para la salud de los consumidores”, advirtió el Invima y les pidió a las autoridades locales vigilar en qué establecimientos de sus jurisdicciones podrían estar vendiendo este potenciador sexual.

“Igualmente, se hace un llamado a la ciudadanía para que siempre verifique el número de registro sanitario del producto antes de utilizarlo”, advirtió el Invima a través de su más reciente alerta sanitaria.