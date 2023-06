Diabetes: diez ejercicios efectivos para combatirla y bajar los niveles de azúcar

La glucosa en sangre se refiere al azúcar que se encuentra, precisamente, en el torrente sanguíneo. Se trata de la principal fuente de energía del cuerpo y proviene de los alimentos que la persona consume.

La enciclopedia médica Medline Plus reseña que el cuerpo descompone la mayor parte del alimento en glucosa y la libera en el torrente sanguíneo. “Cuando su glucosa en sangre sube, le indica a su páncreas que libere insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía”, explica.

Mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de los valores considerados como saludables o normales es vital para prevenir el desarrollo de enfermedades como la diabetes.

“La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto”, precisa el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés).

“La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas veces, el cuerpo no produce suficiente, no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células”, anota la fuente consultada.

El NIDDK advierte que, con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Si bien la diabetes no tiene cura y se caracteriza por ser una enfermedad crónica, los pacientes que la padecen pueden tomar medidas para mantenerla bajo control.

Es recomendable monitorear los niveles de azúcar en la sangre durante lo exámenes de rutina. - Foto: Getty Images

Ejercicios para bajar los niveles de azúcar

La actividad física regular es uno de los tratamientos recomendados para que las personas con diabetes controlen su enfermedad.

“El ejercicio y la actividad física pueden ayudar a las personas con diabetes a controlar su enfermedad y a mantenerse saludables por más tiempo. Caminar y otras formas de ejercicio diario pueden ayudar a mejorar los niveles de glucosa en las personas mayores que tienen diabetes”, expone el NIH.

En esa línea, el portal especializado en salud Healthline comparte algunos ejercicios que resultan de gran ayuda para que las personas con diabetes mantengan bajo control su enfermedad.

1. Caminar: realizar una caminata energética de 30 minutos, durante cinco días a la semana, contribuye notablemente para beneficiar la condición física aeróbica de todas las personas. Los pacientes con diabetes pueden acudir a esta actividad para mantener bajo control sus niveles de glucosa.

Una caminata diaria de 30 minutos basta para beneficiar la capacidad aeróbica del cuerpo. - Foto: Getty Images / Olga Pankova

2. Ciclismo: si se practica de una forma moderada, el ciclismo es una excelente opción para realizar ejercicio de bajo impacto.

3. Natación: esta actividad constituye una de las más completas, pues no solo aporta a la capacidad aeróbica, sino que también fortalece los músculos y mejora la coordinación.

4. Deporte a nivel recreativo: actividades clásicas, como el fútbol, el baloncesto y el voleibol, contribuyen a que quienes las practican se mantengan activas. El gasto energético que demandan contribuyen a mantener controlada la glucosa en sangre.

5. Danza aeróbica: las populares clases de rumba en los gimnasios son una buena oportunidad para sacarle provecho a la danza. Al demandar cierto nivel de esfuerzo físico, baila puede ser un gran ejercicio.

6. Levantar pesas y ejercicios de fuerza: el fortalecimiento muscular es clave para la salud general del organismo. Se recomienda consultar con un profesional para diseñar el plan de entrenamiento que más se ajuste a las características de cada persona.

El fortalecimiento muscular también es esencial para mantener una buena salud general. - Foto: Getty Images

7. Fortalecimiento con bandas de resistencia: las barras y mancuernas no son la única opción para trabajar los músculos. Las bandas de resistencia también pueden usarse en un amplio listado de ejercicios para mejorar la fuerza.

8. Calistenia: trabajar con el peso del mismo cuerpo es la principal característica de la calistenia, de manera que no requiere el uso de pesos o bandas de resistencia.

9. Ejercicios de estiramiento y yoga: Healthline reseña que el yoga “puede ayudar a las personas con diabetes tipo 2 a controlar su nivel de azúcar en la sangre, sus niveles de colesterol y su peso”. Así mismo, el estiramiento es clave para después de cualquier actividad física.

10. Complementar con una alimentación saludable: aunque la actividad física es importante, las personas con diabetes deben cuidar su alimentación, evitando comida alta en azúcares.