En Bogotá pedirán carné de vacunación en colegios y jardines, ¿cómo funcionará la medida?

Una de las grandes problemáticas de salud pública que dejó la pandemia de covid-19 fue el retraso en la vacunación contra otras enfermedades. Los más afectados fueron los niños y niñas, que requieren de múltiples vacunas en sus primeros años de vida para garantizar su salud.

De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los rezagos más importantes a nivel internacional tuvo que ver con la lucha contra el sarampión.

“En 2021, un total de casi 40 millones de niños no recibieron una dosis de la vacuna contra el sarampión: 25 millones de niños no recibieron su primera dosis y otros 14,7 millones no recibieron su segunda dosis”, indicó la OMS en noviembre del año pasado.

Estos datos son bastante preocupantes si se tiene en cuenta que durante el 2021 el ente multilateral calculó que hubo cerca de 9 millones de personas contagiadas de sarampión y más de 128.000 muertes.

Adicionalmente, señalaron que los rezagos en la vacunación afectan a países con poblaciones vulnerables. Solo en 20 países se registraron 14,2 millones de niños que no tuvieron acceso a los planes de inmunización.

El Ministerio de Salud señaló que en los últimos diez años, el país ha mantenido coberturas de vacunación nacional contra polio por encima del 90 %, excepción hecha en la pandemia. - Foto: Ministerio de Salud

Tal es la importancia de que los niños y niñas estén debidamente vacunados, que la OMS trazó unos objetivos ambiciosos para el 2023.

La meta del ente multilateral para cerrar este año será llegar a 50,5 millones de niños adicionales con inmunizaciones esenciales, incluidos 35,7 millones con actividades de actualización.

Pues bien, en el caso de Colombia las autoridades sanitarias han hecho un esfuerzo enorme para que se cierren las brechas de vacunación de niños y niñas que dejó la aparición de la pandemia de covid-19 en el país.

Los esfuerzos que tuvieron que hacer los sistemas de salud para combatir la covid-19 provocaron un descenso en la cantidad de personas vacunadas contra otros virus. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Recientemente, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que las autoridades distritales han hecho un gran esfuerzo para garantizar la aplicación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en la capital.

“Buenas noticias. Terminamos el año 2022 recuperando los niveles de vacunación, el plan normal, no la vacunación contra la covid-19, sobre todo para nuestros niños y niñas. Avanzamos, invitamos a los papás”, anotó la mandataria.

Recordó que desde el mes de noviembre del año pasado las instituciones públicas de educación de la capital empezaron los procesos de matrícula para el 2023. Además, recordó que inscribir a los niños y niñas no tiene ningún tipo de costo.

“Vamos a pedirles a todos los papás y mamás que tienen que llevar el carné de vacunación de sus chiquitos actualizado. Se los vamos a pedir como requisito para que ningún niño se nos quede por ahí sin vacunación. Esa no es matrícula condicional para el niño, sino para los papás, que los tienen que vacunar a tiempo”, dijo la mandataria.

No será condición para matricular a niños y niñas

López sostuvo que si bien las coberturas han mejorado en la capital, tiene que haber un mayor esfuerzo de parte de los ciudadanos. “No se vale tener el 85 % o el 90 % (de cobertura en vacunación), no. Hay que tener el 100 %, porque los virus van a estar ahí. Los chiquitines cuando vienen al colegio la pasan felices, pero también suelen contagiarse de muchas más cosas de las cuales las vacunas los cuidan“, agregó la alcaldesa.

La vacunación de niños y niñas permitirá garantizar su calidad de vida y protegerlos de diferentes padecimientos que pueden dejarles graves secuelas. - Foto: Alcaldía de Cartagena

Vale decir, sin embargo, que esto no implica que habrá algún tipo de obstáculo para que los niños y niñas puedan gozar de su derecho a la educación. Así lo aclaró la Secretaría Distrital de Salud, a través de su cuenta de Twitter.

“Se debe tener presente que, si bien no se prohibirá la matrícula a niños o niñas por la falta de este documento, el carné de vacunación será solicitado por entidades educativas, con el propósito de promover la protección y cuidar la salud de los menores”, indicó la autoridad sanitaria local en las últimas horas.