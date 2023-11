“EPS agremiadas garantizarán suministro de medicamentos”: Gestarsalud envía mensaje de tranquilidad a sus usuarios

En medio de la grave crisis que vive el país como consecuencia de los problemas de acceso a medicamentos —que alcanzó su punto más crítico tras el anuncio de Cruz Verde de no seguir entregando medicinas a usuarios de Sanitas—, Gestarsalud, que ofrece servicios de salud en todo el país, en su mayoría del régimen subsidiado, envió un mensaje de tranquilidad a sus millones de usuarios este miércoles 1 de noviembre .

Por otra parte, agregó: “El Gobierno giró la semana anterior lo correspondiente a los presupuestos máximos de los meses de julio a septiembre, que son los recursos que cubren los servicios de salud no cubiertos con la unidad de pago por capitación. No obstante, el Gobierno nacional todavía debe asignar y girar recursos para el ajuste a presupuestos máximos para el suministro de algunos medicamentos y servicios no incluidos en el Plan de Beneficios, correspondiente a los años 2022 y 2023″.