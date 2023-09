Estos son los primeros síntomas de un ácido úrico elevado

El ácido úrico se genera como resultado de los residuos que transforma el hígado al descomponer las purinas (presentes en alimentos de origen animal y algunas bebidas), aunque también puede ser producido por el propio organismo. El problema aparece cuando los riñones no logran eliminarlo correctamente a través de la orina .

Una de las mayores afecciones que está relacionada con un ácido úrico elevado, ante los cristales en forma de aguja dentro y alrededor de las articulaciones que se forman con la acumulación de purinas, es la llamada crisis de la gota, “una forma de artritis que causa inflamación dolorosa en las articulaciones” , precisó la Biblioteca de Medicina Nacional de Estados Unidos, Medline Plus.

Dentro de las causas que provoca el incremento en los niveles de ácido úrico están una dieta poco equilibrada, exceso de ejercicio físico o sobrepeso, y un exceso de carnes rojas, pescado, mariscos y fructosa, la cual no solo está presente en las frutas, sino fundamentalmente en alimentos envasados y azucarados, como zumos, galletas y otro tipo de productos empaquetados, así como en algunas bebidas.

Los niveles altos de ácido úrico también pueden causar cálculos o insuficiencia renal, aunque no todas las personas con altos niveles de esta enfermedad tendrán estos problemas.

No obstante, pese a que la mayoría de las personas con este padecimiento no presentan ningún síntoma ni problema relacionado, es importante acudir con un especialista o médico tratante cuando el paciente muestre señales de gota (dedo gordo del pie, tobillo o rodillas con dolor intenso, hinchazón, piel rojiza y sensación cálida), y si estuvo o está siendo sometido a ciertos tratamientos para el cáncer, según información de Medline Plus.