Fernando Ruiz dice que la reforma a la salud dejará “cientos de miles” de pacientes crónicos en riesgo, ¿por qué?

Ad portas de que la reforma a la salud empiece a ser discutida en la plenaria de la Cámara de Representantes el exministro de Salud Fernando Ruiz volvió a cuestionar lo que propone ese proyecto de ley. A través de su cuenta de Twitter advirtió que el articulado podría tener un impacto negativo en la salud de los pacientes que sufren de enfermedades graves, crónicas o huérfanas.

Junto a su trino compartió el video de una mujer de Medellín llamada María Mercedes, quien es madre de una niña de 11 años que padece una enfermedad huérfana y esposa de un paciente oncológico. En la pieza audiovisual, la usuaria agradece la gestión del sistema de salud en los casos de sus familiares.

“Nos ha ido muy bien. No nos han negado nada, no nos ha faltado un medicamento, no nos han faltado terapias. Esto es todo a través de la EPS y ahora con la reforma que están planteando por parte del Gobierno nos da mucho miedo quedar huérfanos en todo este camino. Siento que hasta este momento nos han funcionado muy bien. Y es realmente preocupante cuando las cosas están funcionando, nos digan que no”, señaló la mujer en el video, que fue realizado por la organización Pacientes Colombia.

Ruiz se refirió al caso y expuso su inquietud por las consecuencias que podría traer el proyecto de ley para los usuarios de las EPS.

“Una de tantas historias de personas a quienes el sistema de salud ha respondido. Cientos de miles de pacientes que tendrán un inmenso riesgo de ser abandonados por una reforma que desaparece la gestión de la enfermedad de los pacientes crónicos”, aseguró Ruiz en su trino.

Se trata de una preocupación frecuente entre varios actores y fundaciones sin ánimo de lucro del sector salud.

Las organizaciones de pacientes temen que la reforma a la salud dificulte el acceso a los servicios sanitarios. - Foto: Secretaría de Salud - A.P.I.

De hecho, recientemente se conoció que organizaciones gremiales como la Andi, Acemi, Asocajas y Gestarsalud se unieron con fundaciones de pacientes y varios exfuncionarios del sector salud para impulsar una “firmatón” de una petición que le solicitaba al Gobierno nacional retirar la reforma a la salud.

Entre otras cosas, advirtieron que con los cambios profundos que tendrá el sistema de salud y el cambio de roles de las EPS, que pasarían a llamarse entidades gestoras de salud y vida, podrían crear dificultades para que los pacientes accedan a los servicios de salud.

La reforma a la salud propone que las EPS se conviertan en entidades gestoras de salud y vida. - Foto: Gestarsalud

Entre otras cosas, consideraron los impulsores de la firmatón, la reforma “elimina la función de gestión de riesgo en salud y riesgo financiero que soportan el sistema en la actualidad y desconoce la labor de agencia que esta función implica para los pacientes, como es, la conformación de las redes y su eficiente contratación, al igual que las gestiones tan complejas como el reconocimiento y pago de prestaciones económicas. El tránsito que propone hacia la creación de ‘Gestoras de Salud y Vida’ no es nada distinto que el lento marchitamiento de las EPS que hoy cumplen esa primordial función”.

En esa medida, han manifestado sus reparos, pues consideran que con estos cambios no queda claro cómo se va a garantizar la continuidad de los tratamientos de todos los pacientes.

Además, han señalado que el articulado de la reforma a la salud no esboza una “arquitectura institucional articulada” que sea suficientemente eficiente como para lograr que los pacientes puedan acudir a los servicios de salud con facilidad.

Congresistas recibieron firmas de ciudadanos en contra de la reforma a la salud. - Foto: Cortesía Anónimo

Por el contrario, argumentaron, se crean algunas instancias que podrían incrementar la burocracia en el sector salud, lo cual a su vez podría crear riesgos de que las instituciones de salud se politicen y con ello se pongan en riesgo los recursos.

La petición de archivo ya consiguió cerca de 92.000 firmas desde el pasado 18 de mayo, que fueron entregadas esta semana en el Congreso de la República.