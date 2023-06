Gobierno no tiene intención de retirar reforma a la salud: ministro Jaramillo dice que trabajará con “todos los sectores”

Se espera que en la tarde de este miércoles, 7 de junio, se retome la discusión sobre la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. Ad portas de que se reanude el debate, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que seguirán adelante con el proyecto, a pesar de las peticiones de que este sea retirado.

“Hemos llegado a acuerdos con los trabajadores, hemos llegado a acuerdos con las sociedades científicas, hemos hablado con los pacientes, hemos dialogado con las EPS. Vamos a continuar trabajando con todos los sectores, para que tengamos el mejor proyecto de salud que pueda tener Colombia”, sostuvo el ministro de Salud, quien también resaltó que el articulado que se debatiría hoy, en la Cámara de Representantes, ha sido ampliamente modificado desde que fue radicado por su antecesora, la exministra Carolina Corcho.

“Hemos logrado ya muchos cambios y transformaciones”, sostuvo el jefe de la cartera ministerial de salud. Y repitió que van a “construir sobre lo construido”.

“El trabajo que venimos realizando con el Congreso de la República, muy especialmente con la Cámara de Representantes, nos va a llevar a que podamos analizar con más profundidad el proyecto de ley de la salud”, aseguró el ministro Jaramillo.

“No van a desaparecer las EPS, las vamos a transformar. Siguen ejerciendo las mismas funciones. Vamos a seguir afiliados. Vamos a trabajar de la mano todo un proceso para que la salud llegue a todos los rincones a donde hoy no está llegando”, concluyó el alto funcionario.

¿Una respuesta a la carta de exministros y líderes del sector salud?

Las declaraciones del ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, se conocieron poco después de que saliera a la luz una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que más de 100 líderes políticos, economistas y exministros le pedían retirar la reforma a la salud.

El ministro Jaramillo aseguró que las EPS no desaparecerán del sistema de salud. El proyecto de ley propone que se conviertan en gestoras de salud y vida. - Foto: Gestarsalud

Entre otras figuras que firmaron la misiva estaban los exministros Alejandro Gaviria, Alberto Carrasquilla y Mauricio Cárdenas. También la firmó Paula Acosta, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a varias EPS del país.

“Consideramos importante señalar que el proceso llevado a cabo hasta el momento, ha carecido de una participación amplia y transparente por parte de toda la sociedad. A pesar de que numerosas voces de expertos, usuarios, pacientes, hospitales, empresarios, médicos y trabajadores del sector salud han expresado sus preocupaciones y planteamientos, estas no han sido debidamente tomadas en cuenta”, indicaron los firmantes de la misiva.

También criticaron que la discusión propuesta por el Gobierno nacional y el Ministerio de Salud se asemeje más a un “monólogo” que a un diálogo inclusivo con todos los sectores.

“Además, nos preocupa que hasta el momento no se nos haya proporcionado una explicación clara y fundamentada sobre cómo se llevará a cabo la transición de un sistema en funcionamiento a otro que no existe y cuya operación no es clara para más de 50 millones de colombianos y migrantes que actualmente cuentan con un plan de salud y una garantía de su derecho a través de las EPS”, subrayaron en la carta

Por último, le pidieron al presidente Petro que congele el trámite de la reforma a la salud y abra espacios auténticos de conversación en los cuales sean escuchados los distintos actores, académicos y profesionales del sector salud.

No obstante, el primer mandatario ya dio muestras de que no acatará la petición de los firmantes de la carta e incluso arremetió contra uno de ellos, el exministro, Alberto Carrasquilla, quien estuvo al frente de la cartera de Hacienda durante el Gobierno del expresidente Iván Duque.

Presidente Gustavo Petro y Alberto Carrasquilla. - Foto: Foto SEMANA y foto SEMANA

“El señor Carrasquilla me pide retirar la reforma a la salud. Yo le pedí, cuando era ministro de Hacienda, retirar la reforma tributaria. Se repite la historia, Carrasquilla iba contra los pobres y los trabajadores en la reforma tributaria y de nuevo va contra los pobres y los trabajadores al pedir que se retire la reforma a la salud” (sic), señaló el presidente Petro en su cuenta de Twitter.