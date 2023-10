Hipoglucemia nocturna: ¿cómo subir la glucosa en la noche de forma natural?

De acuerdo con Medline Plus , sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la hipoglucemia se presenta cuando hay bajos niveles de glucosa en sangre, es decir, cuando los niveles están por debajo de 55 mg/dL en personas que no padecen diabetes. Este problema de salud es muy frecuente en personas que padecen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 y toman insulina u otros medicamentos para regular el azúcar en sangre.

Así se pueden regular los niveles de azúcar en sangre

De hecho, una investigación denominada ‘The prevention and control the type-2 diabetes by changing lifestyle and dietary pattern’, publicada en la revista Nutrients, destaca el consumo de alimentos integrales como la pasta, dado que contiene carbohidratos complejos y proteínas de alto valor biológico que ayuda a estabilizar la glucosa en sangre. De esta manera, su consumo controlado ayuda a tratar los síntomas de la hipoglucemia.