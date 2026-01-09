Salud

La diabetes podría costar 140 billones de euros a la economía mundial hasta 2050, según estudio

La cifra es equivalente al 1,7 por ciento del PIB mundial anual.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 6:33 p. m.
En Colombia más de tres millones de personas viven con diabetes.
En Colombia más de tres millones de personas viven con diabetes. Foto: Getty Images

Un equipo internacional de investigadores calculó que el impacto económico de la diabetes entre 2020 y 2050 alcanzará cerca de 140 billones de euros en 204 países, una cifra equivalente al 1,7 por ciento del PIB mundial anual.

En caso de excluir los cuidados informales prestados por familiares, los costos globales ascienden a unos 9 billones de dólares, equivalentes al 0,2 por ciento del PIB mundial anual, según el mismo estudio que ha sido elaborado por investigadores del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) y la Universidad de Economía y Negocios de Viena (Austria).

“Los cuidadores a menudo abandonan el mercado laboral, al menos de forma parcial, lo que genera costes económicos adicionales”, explica Klaus Prettner, economista de la Universidad de Economía y Negocios de Viena y uno de los autores del estudio.

La elevada proporción de cuidados informales, que representa entre el 85 y el 90 por ciento de la carga económica total, se explica por el hecho de que la prevalencia de la enfermedad supera a la mortalidad en una proporción de entre 30 y 50 veces. Aunque la diabetes es más común en los países de ingresos bajos, Estados Unidos soporta los mayores costes absolutos, seguido de China e India.

Salud

“Si sus padres tienen 50 o 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes con 70”: dice David Céspedes, experto en longevidad

Salud

“Están feriando Famisanar”: la denuncia de Andrés Forero tras millonarios contratos en la EPS

Salud

Estudio analizó la exposición de niños a las pantallas y entregó varias conclusiones; estos son los detalles

Salud

Salud masculina: hombres enfrentan mayor riesgo de enfermedades cardíacas, infecciones y deterioro cognitivo, ¿por qué?

Salud

Invima anuncia cambio radical sobre los cepillos de dientes de los colombianos

Salud

El extraño hábito que le hace daño, pero su cerebro lo usa para mantenerlo vivo

Salud

“Gustavo Petro es para el sector salud lo contrario al rey Midas, todo lo que toca lo destruye”: Pacientes Colombia advierte duro 2026

Contenido en colaboración

En la región, el 40% de quienes tienen diabetes tipo 2 no lo sabe: la iniciativa de Splenda para crear conciencia

Mejor Colombia

Casi la mitad de los diabéticos no sabe que tiene la enfermedad. ¿Cómo prevenirla y controlarla?

Mejor Colombia

El movimiento que une a Colombia para enfrentar la diabetes: “Ningún paciente se queda atrás”

Nuevo estudio clínico encuentra que la metformina actúa sobre otra complicada enfermedad, además de la diabetes

“En parte, estas clasificaciones reflejan el tamaño de las economías incluidas en nuestro análisis en términos de PIB y población, pero resulta interesante observar que, con un 0,5 por ciento del PIB, la República Checa presenta la mayor carga económica relativa, seguida de Estados Unidos y Alemania, con un 0,4 por ciento. Irlanda, Mónaco y Bermudas registran las mayores cargas económicas per cápita, con 18.000, 12.000 y 8.000 dólares, respectivamente”, señala el coautor Michael Kuhn, responsable interino del grupo de investigación Economic Frontiers del IIASA.

Millones de personas viven con diabetes, una enfermedad silenciosa que avanza con el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios.
Millones de personas viven con diabetes, una enfermedad silenciosa que avanza con el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios. Foto: 123RF

Una diferencia clave entre los países de ingresos altos y bajos es la distribución de la carga entre los costes del tratamiento y la pérdida de productividad laboral: en los países de ingresos altos, los costes del tratamiento representan el 41 por ciento de la carga económica (excluidos los cuidados informales), frente al 14 por ciento en los países de ingresos bajos.

“Esto ilustra de forma clara que los regímenes de tratamiento médico para enfermedades crónicas como la diabetes son accesibles principalmente en los países de ingresos altos”, añade Kuhn.

El papel del covid-19

La diabetes ha demostrado ser uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por Covid-19. En un análisis complementario, los autores examinaron cómo se ve afectada la carga económica de la diabetes al tener en cuenta la morbilidad y mortalidad por COVID-19 atribuibles a esta enfermedad. Los efectos son significativos: la carga económica aumenta del 0,16 por ciento al 0,22 por ciento del PIB en China, del 0,4 por ciento al 0,65 por ciento en Estados Unidos y del 0,4 por ciento al 0,45 por ciento en Alemania.

Así se está transformando el manejo de la diabetes tipo 1 en Colombia gracias a la tecnología

“Las estimaciones anteriores de los costes asociados a la diabetes solían basarse en supuestos excesivamente simplificados y tendían a ignorar las dinámicas económicas. El enfoque innovador de este estudio incorpora los efectos del mercado laboral, como las ausencias por responsabilidades de cuidado. Además, reconoce que el gasto sanitario no reduce necesariamente la producción económica, sino que a menudo supone un traslado del consumo hacia el sector sanitario”, afirma Prettner.

Urgente necesidad

Los autores subrayan que, en comparación con otras enfermedades en el mismo periodo, como el Alzheimer, la demencia o el cáncer, el impacto económico de la diabetes es enorme. Por ello, indican que la forma más eficaz de prevenir la diabetes y reducir su impacto económico es fomentar estilos de vida más saludables. La actividad física regular, combinada con una dieta equilibrada, puede reducir de forma significativa el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Asimismo, la detección precoz desempeña un papel fundamental: programas integrales de cribado de la diabetes para toda la población, junto con un diagnóstico rápido y un tratamiento oportuno de las personas con síntomas o factores de riesgo, son pasos esenciales para mitigar tanto las consecuencias sanitarias como las económicas.

“Estas medidas son especialmente relevantes en los países de ingresos bajos, donde los elevados niveles de infradiagnóstico y su impacto en el aumento de la mortalidad por enfermedades infecciosas convierten a la diabetes en un grave factor de riesgo para la estabilidad de los sistemas sanitarios”, concluye Kuhn.

*Con información de Europa Press

Más de Salud

Una enfermedad que afecta silenciosamente al 7 % de la población adulta

La diabetes podría costar 140 billones de euros a la economía mundial hasta 2050, según estudio

Pendientes relacionados con la protección y el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores

“Si sus padres tienen 50 o 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes con 70”: dice David Céspedes, experto en longevidad

Estas serían las irregularidades denunciadas en la EPS.

“Están feriando Famisanar”: la denuncia de Andrés Forero tras millonarios contratos en la EPS

Relación entre pantallas y desarrollo cerebral temprano en niños.

Estudio analizó la exposición de niños a las pantallas y entregó varias conclusiones; estos son los detalles

El ejercicio moderado puede evitar la fatiga después de los 50

Salud masculina: hombres enfrentan mayor riesgo de enfermedades cardíacas, infecciones y deterioro cognitivo, ¿por qué?

Cepillos de dientes para niños en un stand dentro de un aula en la escuela primaria Fair Furlong en Bristol (Inglaterra) - Foto de referencia de Ben Birchall/PA Images a través de Getty Images

Invima anuncia cambio radical sobre los cepillos de dientes de los colombianos

El cerebro es un órgano vital para el cuerpo.

El extraño hábito que le hace daño, pero su cerebro lo usa para mantenerlo vivo

.

“Gustavo Petro es para el sector salud lo contrario al rey Midas, todo lo que toca lo destruye”: Pacientes Colombia advierte duro 2026

Cómo lograr la felicidad con un estilo de vida saludable

La juventud no es un divino tesoro: la edad en la que se alcanza la felicidad, según el neurocientífico Fabricio Ballarini

Reconocer cuándo la ansiedad cruza la frontera hacia un trastorno puede ser fundamental para buscar el tratamiento adecuado.

Investigación explora qué sucede cuando las personas enfrentan obstáculos en sus objetivos: estas son sus conclusiones

Noticias Destacadas