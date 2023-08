La lista de vitaminas esenciales para los fumadores

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es una de las más cruciales para los fumadores. Según el portal La vida lucida esta vitamina juega un papel vital en la protección de la salud, pero los fumadores tienen un mayor requerimiento debido a que el hábito de fumar puede generar una deficiencia de vitamina C, manifestándose en signos como encías pálidas, crecimiento lento del cabello y un sistema inmunológico debilitado. Además, la carencia de vitamina C puede dar lugar a la temible enfermedad del escorbuto.