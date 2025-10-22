Suscribirse

La OMS insta a la prohibición total de este producto para proteger la salud infantil

La exposición a esta sustancia se relaciona con alrededor de 1,5 millones de muertes al año.

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 12:12 a. m.
ARCHIVO - El logotipo de la Organización Mundial de la Salud visto en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, 11 de junio de 2019. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los países a implementar medidas de prohibición integral sobre la producción, importación, venta y uso de pinturas a base de plomo para evitar la exposición de la población a esta “grave amenaza” para la salud, que perjudica especialmente a los niños. | Foto: AP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los países a implementar medidas de prohibición integral sobre la producción, importación, venta y uso de pinturas a base de plomo para evitar la exposición de la población a esta “grave amenaza” para la salud, que perjudica especialmente a los niños.

El organismo sanitario ha lanzado una campaña, bajo el lema ‘No existe un nivel seguro: actúe ahora para acabar con la exposición al plomo’, con el fin de advertir y reclamar medidas inmediatas.

Contexto: OMS lanza iniciativa para fortalecer la capacidad global de generar evidencia en salud, ¿de qué se trata?

El plomo está presente en numerosos materiales de uso cotidiano, entre ellos pintura, baterías, cosméticos e incluso especias, y contamina el aire, el agua y el suelo, lo que da lugar a una exposición persistente en comunidades de todo el mundo.

Según ha señalado la OMS, la exposición a esta sustancia se relaciona con alrededor de 1,5 millones de muertes al año, principalmente por enfermedades cardiovasculares, y causa daños neurológicos y conductuales irreversibles.

Los niños pequeños son especialmente vulnerables, ya que absorben mucho más plomo que los adultos, lo que provoca una reducción del coeficiente intelectual, dificultades de aprendizaje y problemas de conducta. La exposición a esta sustancia también perjudica al feto en desarrollo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
“Ningún nivel de plomo es seguro”

“Ningún nivel de plomo es seguro. Todos los niños merecen un futuro libre de este veneno”, ha aseverado el director del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático, Una Salud y Migración de la OMS, Ruediger Krech, quien ha llamado a gobiernos, comunidades y profesionales sanitarios a actuar “con decisión”.

Aunque la OMS ha reconocido que se han alcanzado avances, como la prohibición del plomo en la gasolina y los esfuerzos de muchos países para restringir el plomo en las pinturas, ha insistido en que las medidas voluntarias no son suficientes.

Contexto: La OMS y el Banco Mundial anuncian una coalición de líderes: este es el objetivo para la salud global

A través de esta campaña, busca concienciar sobre los efectos de la exposición al plomo en la salud e instar a los países a eliminar la pintura con plomo mediante medidas regulatorias enérgicas. Según ha destacado, acabar con la exposición a este tóxico “no solo es posible, sino que está al alcance” de los gobiernos.

La OMS anunció recientemente la creación del Foro Mundial de Ensayos Clínicos (GCTF, por sus siglas en inglés), una red global que tiene como objetivo garantizar que todos los países tengan la capacidad de generar evidencia confiable para orientar las políticas y prácticas de salud.

Según ha explicado la OMS en un comunicado, este Foro responde a la resolución WHA75.8 de la Asamblea Mundial de la Salud, que instó al organismo a mejorar la calidad y la coordinación de los ensayos clínicos en todo el mundo para generar evidencia de alta calidad que facilite la toma de decisiones en materia de salud.

Esta red mundial se centrará en implementar la Guía de la OMS sobre las Mejores Prácticas para Ensayos Clínicos, que establece principios y acciones para mejorar el diseño, la ejecución, la supervisión y el uso de los ensayos. Además, basará sus acciones en el Plan de Acción Mundial para el Fortalecimiento del Ecosistema de Ensayos Clínicos (GAP-CTS, por sus siglas en inglés), que traduce la guía en nueve áreas de acción prioritarias para superar las barreras que enfrentan en la actualidad los ecosistemas de ensayos clínicos.

Con información de Europa Press

