‘Míster Párkinson’: el humorista colombiano cuenta en SEMANA cómo encontró en el humor una ‘medicina’ contra su enfermedad

Al programa había llegado motivado por unos amigos que celebraban a carcajadas todas sus ocurrencias. “Usted es muy chistoso”, le repetían. Y le sugerían tocar las puertas de la televisión. “Pero yo pensaba que eso era un asunto para profesionales, yo qué me voy a parar ahí”, decía Élmer.

| Foto: ARCHIVO PARTICULAR

“Si usted sufre de párkinson, solo párese ahí y cuente su historia. Aprenda a burlarse de usted mismo. Eso lo hará diferente del resto, único”. | Foto: ARCHIVO PARTICULAR

“Cuando lo vi por primera vez, pensé que estaba drogado por su actuar. Y cuando le pregunté, me respondió, entre risas, que efectivamente sí lo estaba, pero debido a las medicinas que debía tomar para poder controlar los síntomas de su enfermedad. En ese momento, entendí que él podía llevar un mensaje más profundo en sus actuaciones”, recuerda Hassam.

El diagnóstico le llegó en una edad atípica, a los 13 años. Los médicos se quedaron sorprendidos y le contaron que en realidad es un trastorno neurológico que toca las puertas solo después de los 50 años, en la inmensa mayoría de los casos. “Yo era un pelao normal. Pero, de un momento a otro, empecé a tener problemas de motricidad y de equilibrio, y la voz no se me entendía. Al final, terminé postrado en una cama, tenía en ese momento apenas 16 años. Me dijeron que lo mío era párkinson juvenil”, relata Élmer en SEMANA.