Nuevo jalón de orejas de Superintendencia de Salud a Sanitas por no atender quejas de usuarios sobre entrega de medicamentos

En medio de las últimas noticias que tienen como protagonista a la EPS Sanitas y al anuncio de la cadena de droguerías Cruz Verde de no suministrar medicamentos no incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS), se conoció un nuevo requerimiento de la Superintendencia de Salud a la entidad promotora, por no atender un número importante de reclamaciones relacionadas con la entrega de medicinas.