OIM se reunió con representantes de 38 hospitales públicos para promover atención a migrantes

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sostuvo un encuentro con gerentes y subgerentes de 38 hospitales públicos pertenecientes a 17 departamentos del país.

La reunión tuvo como objetivo analizar estrategias para fortalecer las capacidades de atención primaria en salud para migrantes, refugiados o personas que se encuentran en situaciones en las que deben cambiar de residencia con frecuencia.

Estas condiciones representan grandes obstáculos para acceder a los servicios de salud, pues en ocasiones estos ciudadanos no están afiliados al sistema, no cuentan con documentos que permitan identificarlos o no tienen una historia clínica para verificar qué padecimientos presenta o qué medicamentos necesita.

Entre otras cosas, durante el encuentro se abordaron asuntos estrechamente relacionados con la atención primaria como la salud de los núcleos familiares, los determinantes sociales que afectan las condiciones sanitarias de las poblaciones y el buen uso de tecnologías y análisis de información.

A través de un comunicado de prensa, la OIM informó que durante la reunión socializó algunos programas previos con los directivos de los hospitales sobre el trabajo de orden sanitario que deben llevar a cabo para mejorar la calidad de la atención a migrantes, refugiados y poblaciones en situación de movilidad.

Para citar un par de ejemplos, el ente multilateral se refirió a “la experiencia de atención extramural en salud para población refugiada y migrante que tuvo lugar en asentamientos del municipio de Maicao, La Guajira; y el modelo de atención integral para mujeres gestantes implementado en el Hospital General de Medellín, en Antioquia”.

La OIM también trajo a colación la Unidad Móvil Odontológica de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San José de Maicao, La Guajira, que también ha cumplido importantes labores de atención primaria en salud.

De hecho, el organismo multilateral señaló que con esa unidad les prestaron servicios a poblaciones vulnerables en materia de medicina general, odontología, control prenatal, salud sexual y reproductiva, y vacunación.

La historia clínica electrónica es una herramienta clave para agilizar la atención en salud. - Foto: FCV.

Y, además, compartieron la experiencia que han tenido con la historia clínica electrónica, una metodología que ya se ha empezado a implementar en Colombia, pero que reviste una dificultad extra cuando se quiere aplicar en poblaciones que están en constante movilidad, como los migrantes y los refugiados.

De acuerdo con la OIM, en Colombia ya se han usado algunas herramientas digitales para fortalecer y facilitar la atención de pacientes que no tienen un lugar fijo de residencia y cuentan con condiciones de vulnerabilidad. Programas de este tipo, señaló ese organismo, se han implementado en municipios como Necoclí, en el Urabá antioqueño.

Los migrantes generalmente se encuentran con grandes barreras para acceder a su derecho fundamental a la salud. - Foto: Guillermo Torres.

“Entre 2018 y 2022, y como resultado del trabajo articulado entre 42 hospitales públicos y la OIM, 700.000 personas accedieron a servicios de salud, en 18 departamentos de Colombia”, advirtió en su comunicado el ente multilateral.

En el encuentro también estuvo presente Olga Lucía Zuluaga, la directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), que ha trabajado con el Gobierno nacional y la OIM para buscar alternativas que respondan a las necesidades de los migrantes y los refugiados.

Se alistan 3,5 billones de pesos para los hospitales públicos

En el marco de la discusión sobre la reforma a la salud, que fue radicada por el Gobierno nacional en el Congreso de la República el pasado 13 de febrero, se conoció que los hospitales públicos recibirán una ayuda extra para solventar las deudas que otras entidades tienen pendientes con ellos.

La ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, ha advertido que los hospitales públicos serán claves para mejorar el acceso equitativo al sistema de salud colombiano. - Foto: Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.

“Ya se decidió con el ministro de Hacienda y el presidente que se van a reconocer 3,5 billones de pesos de las deudas de los hospitales públicos por vigencias futuras”, aseguró la ministra de Salud, Carolina Corcho, durante una audiencia pública.

Según señaló, se trata de un presupuesto que aún debe ser aprobado por el Congreso. La idea es que con ese dinero los hospitales públicos tengan la posibilidad de mejorar su infraestructura y darles salarios justos y oportunos a sus trabajadores.

Pese a las críticas por los constantes enfrentamientos que tiene con otros actores del sistema de salud, el actual Gobierno ha señalado que la red hospitalaria pública está en el centro de su agenda y, de hecho, el presidente Gustavo Petro ha dado la orden de que ningún hospital público sea liquidado durante su mandato, sin importar las dificultades financiera que esté atravesando.