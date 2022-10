‘Origen’: la investigación colombiana que logrará predecir las enfermedades que se pueden padecer, ¿cómo?

Saber detalladamente y con anterioridad qué riesgos escondidos hay en el cuerpo y ahorrarse afectaciones a la salud y al sistema en hasta 32 billones al año, es la meta del equipo de Bios.

En entrevista con SEMANA, Narmer Galeano, coordinador del Área de Biotecnología de esta organización sin ánimo de lucro, detalló las novedades para el segundo piloto que comenzará este primero de noviembre.

Narmer Galeano, coordinador del Área de Biotecnología de BIOS. - Foto: BIOS

Identificarán riesgos cardiovasculares

El equipo está conformado por personas de varias regiones y de varias profesiones, vinculados a la Universidad Nacional sede Manizales, a la Universidad de Caldas, a la Universidad Autónoma de Manizales y a la Universidad Católica de Manizales.

“Un trabajo de este tipo se debe realizar interdisciplinariamente y transdisciplinariamente. Hay biólogos, microbiólogos, genetistas de poblaciones, genetistas humanos, biólogos moleculares, ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas. En grados de Ph. D., de maestrías, también estudiantes”, explica el docente universitario.

La misión, que oficialmente comienza este martes, no tiene antecedentes en el país. Analizarán a alrededor de 300 personas. La cantidad de participantes depende del dólar y de hacer rendir los 2.093 millones de pesos de regalías que tienen para este estudio.

El objetivo es estudiar los más de 20 mil genes de estos individuos y establecer si tienen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Posteriormente, identificarlas y luego dar información útil para saber cómo prevenirlas y cómo tratarlas.

“Cogemos las células, les extraemos ese ADN, lo leemos mediante una técnica que se llama secuenciación. Hacemos el análisis bioinformático… Identificamos qué pedazos de ADN están relacionados con las enfermedades”, detalla el ibaguereño de 44 años.

En esa línea, los resultados son personalizados. O como le llaman más técnicamente, es medicina de precisión.

“Podemos decir: ese individuo podría tener en un futuro tal enfermedad. O podríamos decir: no le dé el medicamento a este señor o señora, porque en definitiva no le va a servir. El sitio de acción de ese medicamento que es tal, no lo tiene, entonces no le va a funcionar o está modificado. Tenemos una medicina que trata a todo el mundo igual. Biológicamente, no somos iguales, cada uno tiene su particularidad. Entonces que esa particularidad se nos reconozca y que ese paciente pueda ser tratado en forma adecuada”.

Los participantes serán residentes de Caldas. Se seleccionarán de acuerdo a su historia clínica y según factores de riesgo. Se les tomará una muestra de sangre para analizar y establecer un modelo de probabilidad de padecer la enfermedad.

“Se trata de individuos que los consideramos normales para hacer comparaciones y asociar lo que hay en el ADN y la enfermedad”, concluye el microbiólogo de la Universidad de los Andes.

Investigadores de BIOS. - Foto: BIOS

Resultados predictivos en el primer piloto

La primera parte exitosa de Origen estudió 59 genes asociados a 20 enfermedades. Para ello, invitaron a políticos, periodistas y académicos. En total, 20 personas. En un frasco de recolección guardaron la saliva y a partir de esas muestras identificaron en algunos casos mutaciones relacionadas con cáncer o con las primeras etapas de dicha enfermedad.

“Dos individuos tenían una predisposición a cáncer en el colón y otro a tener colesterol alto en la sangre. Este es un factor predictivo. Estos descubrimientos son muy importantes para ellos y su descendencia”.

El genoma y el código de vida

Más técnicamente, los investigadores analizan el genoma, que es el grupo de AND completo de un organismo. “En todas las células tenemos ADN, que contiene el código genético, que es la combinación de cuatro letras (ATCG), y hace que esa información se codifique para otras moléculas. Al final todo está encadenado, la molécula de ADN es como el libro de la vida, el código de la vida”.

En ese sentido, trabajan para transformar ese código en información útil.

“Mucha de la información que tenemos es de Europa. Tenemos genes europeos, pero adicionalmente tenemos genes africanos, nativos… Queremos verlo en nosotros y lo que no sabemos descubrirlo. Nosotros como población somos únicos, como colombianos somos únicos, como individuos somos únicos y necesitamos un modelo de salud que atienda esa particularidad”, dice con sentimiento el bioinformático y biólogo computacional de la Universidad Católica de Manizales.

Lo que viene para el proyecto

Desde una de las oficinas de Bios, que está en el ecoparque Reserva Natural Los Yarumos, Narmer Galeano es optimista respecto a los estudios y aportes al país que podrán darse al lograr diferentes investigaciones. Por ejemplo, también para Caldas van a estudiar a los individuos de la tercera edad. La razón, alerta, es que se adelantaron como departamento a lo que está sucediendo en todo el mundo: la pirámide poblacional se invirtió, hay más viejos que jóvenes.

“Los cambios que se están dando. Si vamos a llegar a una edad avanzada que podamos estar viviendo bien. Aparte de las costumbres sanas, hay una parte genética que hay que atender. Son la memoria de nuestra población.”

Asimismo, narra que están buscando un mayor alcance con otras universidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad de Magdalena. Pero también quieren convencer al Gobierno nacional para que invierta y se pase a un sistema de salud predictivo y preventivo.

“Y estamos en otras conversaciones que todavía no están completas… Con el cambio de gobierno apenas estamos haciendo los primeros acercamientos porque tenemos serias expectativas”.

Las otras dimensiones del proyecto Origen

Además de la generación de datos, quieren fortalecer la educación continuada y formular un modelo de gobernanza.

Finalmente, el candidato a doctor en biotecnología de la Universidad Tecnológica de Pereira insiste en que han encontrado los sectores abiertos, y que les “hace falta tiempo, y manos”. También tal vez como a muchas de las investigaciones de ciencia y tecnología en Colombia, les hace falta plata.