Pilas: estos son los riesgos para la salud de tragarse los chicles

Así lo señala KidsHealth , el portal web especializado en pediatría de la organización estadounidense The Nemours Foundation. De hecho, indica que pasarse un chicle es una práctica relativamente frecuente que no tiene por qué generar complicaciones, pues no es cierto que se quede pegado en los órganos del tracto gastrointestinal. A su vez, advierte que es falso que permanezca durante varios años en el organismo.

“Los niños más pequeños tienen más probabilidades de verse afectados ya que es posible que no entiendan que la goma de mascar debe mascarse, no tragarse. Pero aparte de estos casos excepcionales, tragarse un trozo de goma de mascar de vez en cuando es inofensivo”, puntualiza KidsHealth .

No obstante, en casos raros puede ocurrir que un paciente sufra de condiciones como estreñimiento, lo cual puede llevar a que sus intestinos se bloqueen. Pero, de nuevo, no se trata de la regla.

A su vez, KidsHealth hace énfasis en tener precaución con las edades recomendadas para consumir este tipo de productos. “Los niños no deben mascar goma hasta que no son capaces de entender la importancia de no tragársela. A los 5 años de edad, los niños podrán comprender que la goma de mascar es diferente a los caramelos y que no se debe tragar”, apuntó el portal web.