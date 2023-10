¿Qué vitaminas podrían afectar la salud de los riñones?

De acuerdo con los expertos, el consumo excesivo de este nutriente hace que el cuerpo no las pueda procesar correctamente y esto aumenta el riesgo de provocar daños en los órganos encargados de metabolizar y eliminar los excesos. De acuerdo con Miguel Escalante Pulido, endocrinólogo del departamento de endocrinología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco explicó al portal web The Food Teahc que “aunque es una práctica común, apenas entre el 5% y el 7% de las personas que consultan al endocrinólogo lo hacen por malestares atribuibles a hipervitaminosis y es de hecho hasta entonces que caen en la cuenta de que consumir vitaminas en exceso no es tan inocuo como por lo general se cree”.