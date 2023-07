Rinoplastia: así es el postoperatorio, según tiktoker

“Lo peor de todo, es que se les llena la nariz de mocos. O sea, llevo cuatro días con la nariz atascada de mocos y no se pueden sonar, no pueden hacer absolutamente nada para sacarlos”, indicó. Esto, debido a que si la persona se suena, esto ocasionaría una mayor inflamación de los tejidos, retardando el proceso de recuperación, según Multiestética de México.

La tiktoker recomienda a las personas que se hagan el procedimiento, que “lo único que pueden hacer es esperar a que se les escurran y cuando se escurran, limpiarlos con un bendito papel higiénico y echarse ese spray que toca en la nariz, esperando que eso los disuelva, pero amigos, es mentira, eso la verdad a mí no me sirve para nada”.

Sobre este punto, es importante mencionar que no todos los pacientes reaccionan igual a los tratamientos y a las medicinas, por lo que habrá algunos a los que les funcione, mientras que habrá otros a los que no les surta ningún efecto.

Finalmente, basada en su experiencia, la joven manifestó que no se puede dormir, “porque no pueden respirar. No se puede. No se pueden acomodar, no pueden respirar, no pueden hacer nada y todo el rato tienen la boca y la garganta seca por estar respirando por la boca. Así que compren algo para la garganta y también mucha agua porque es superfastidioso”.