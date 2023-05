Entre la salud y la estética: Cintia Cossio revela las razones detrás de su segunda rinoplastia

Una de las mujeres colombianas más populares en las redes sociales es Cintia Cossio. Tan solo en Instagram esta antioqueña acumula más de seis millones de seguidores, así que ingresa al grupo de las más virales en donde figuran rostros de la farándula como la cantante Paola Jara o la actriz Lina Tejeiro.

Cossio se considera a sí misma como una mujer multifacética, ya que el contenido que comparte es diverso, además no se puede dejar de lado que también tiene una cuenta en la plataforma OnlyFans y es hermana del también influencer Yéferson Cossio.

En lo que respecta a la vida amorosa de Cintia, la colombiana sostiene una larga y sólida relación con Jhoan López, otro creador de contenido, con quien tienen un hijo que se llama Thiago y suelen subir videos juntos en familia.

Cintia Cossio y Jhoan López. - Foto: Instagram: @jhoanlopez

En resumen, al tratarse una de las mujeres con mayor influencia en las plataformas y visibilidad en el país, cualquier eventualidad que pasa en la vida de esta influencer se convierte en un tema que da para hablar entre los internautas y, por ende, en los portales de chisme y entretenimiento.

Precisamente, hace unos días, el nombre de Cintia figuró en varias portadas por el hecho de que apareció con un raro aspecto en un video de bromas que subió su hermano. En un principio, muchos de los usuarios aseguraron que se sometió a una cirugía estética, pero la antioqueña vino a confirmarlo tiempo después.

Al parecer, la creadora de contenido se sometió a un procedimiento estético en su rostro. - Foto: Instagram: @yefersoncossio

Así las cosas, Cossio confirmó que, efectivamente, se operó el rostro, puntualmente su nariz, es decir, se hizo una rinoplastia, la cual sería la segunda vez que se somete a este tipo de procedimiento.

Sin embargo, como es común en las figuras públicas, los internautas la abordaron para saber un poco más del porqué se modificó de nuevo esta parte del rostro.

Sin problema alguno, la creadora de contenido respondió a uno que otro interrogante.

¿Por qué se operó?

A través de Instagram, una vez más, Cintia Cossio se sumó a la alternativa de la caja de preguntas y respuestas que tiene la red social, pues quiso interactuar con sus seguidores y hablar sobre su vida.

En ese sentido, al aparecer prácticamente con una nueva nariz, los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle por ello.

“¿Por qué te operaste la nariz? ¿Salud o estética?”, fue una de las preguntas que la también modelo decidió elegir para dar respuesta.

Cintia Cossio es hermana del también creador de contenido Yeferson Cossio. - Foto: Instagram: @soycintiacossio

Enseguida, Cintia detalló que se hizo la reciente rinoplastia por los dos factores: “La verdad la principal razón fue salud, los cornetes, que yo no respiraba bien, no tenía olfato. De hecho, todos estos años se los expresé a ustedes por Instagram, pero tampoco voy a ser hipócrita; obviamente si me voy a abrir las ‘ñatas’, obviamente voy a hacerme una mejoría estética”.

Y agregó: “Yo fui muy sincera con el doctor; le dije que quería una mejoría, pero que no se me viera”.

Luego de esto, la influenciadora paisa dijo frente a la pantalla del teléfono celular que si ella se hubiese operado solo por estética, no tendría ninguna necesidad de ocultarlo o mentirlo en redes. No obstante, de acuerdo con sus declaraciones, tomó la decisión de realizarse el retoque por salud, principalmente.

“La principal razón fue respirar bien, ya estaba roncando muchachos”, explicó Cintia Cossio en Instagram.

Por otro parte, un seguidor quiso recalcar el nuevo aspecto del rostro de la creadora de contenido y le escribió un halago; sin embargo, la hermana de Yeferson Cossio dijo que todavía no podía concordar con eso porque sigue en recuperación. Cabe mencionar que los resultados de una rinoplastia se comienzan a ver después de los tres meses.