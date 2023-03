La asamblea general de la ONU designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down.

Síndrome de Down: la historia de Jessica Bermúdez, la joven que sueña con ser presentadora

Desde el nororiente de Bogotá, tres días a la semana, a las 9:00 de la mañana, Jessica Bermúdez se conecta desde su computador. La cita, que es de las más importantes en su cronograma, la acerca a su sueño. Estudia comunicación y recibe clases de presentación, locución y redacción.

“Mi sueño es ser una presentadora de farándula y ser reconocida por muchas personas; ser una gran estrella”, aseguró la bogotana de 28 años con síndrome de Down.

Jessica Bermúdez estudia comunicación en una de las academias inclusivas de la capital del país. - Foto: Compensar EPS

“Además de las clases virtuales, puedo ir dos veces al mes a recibir instrucciones de manera presencial y fortalecer mis capacidades. Realmente, estoy muy feliz porque después de haber estado en Compensar, en donde creo que dejé una huella, puedo trabajar para intentar cumplir ese sueño que tanto anhelo. Quiero lograrlo y así seguir siendo el orgullo de mi familia, pero especialmente de mi mamá”, agregó Jessica.

Junto a ella, acompañándola y guiándola, ha estado su mamá, Adriana Rojas. “Ella es una demostración de que sí se puede hacer todo. Las personas piensan que la población con discapacidad intelectual necesita apoyo de nosotros y la realidad es que ellos terminan siendo nuestro apoyo; el síndrome de Down realmente no es la trisomía 21, sino la trisomía del amor, la valentía y la fuerza. Ella me da la fortaleza y el entusiasmo para salir adelante y siempre será mi orgullo”, manifestó.

Jessica Bermúdez junto a su mamá, Adriana Rojas. - Foto: Compensar EPS

Adriana y Jessica se han convertido en una dupla ganadora. Han logrado sobrevivir a embates del cáncer en 2014 y 2019, cuándo a Adriana le diagnosticaron la enfermedad. Aunque por momentos creía desfallecer, su hija fue la razón para recuperarse de las recaídas y de la cirugía en la que le extirparon un tumor en el páncreas.

Su unión llega al punto de que lograron crear un emprendimiento de bisutería hace 13 años; pintar la madera, confeccionar los anillos y los demás productos, además de las clases de comunicación, hacen parte de la agenda de Jessica.

¿Se raja Colombia en la inclusión de niños con discapacidad en colegios distritales? Esto revela un estudio

En Colombia hay un porcentaje importante de estudiantes con discapacidad en los colegios distritales en el país. En 2020, se registró un 81,2%, y pese a que hubo un decrecimiento de este porcentaje entre 2019 y 2020, diferentes instituciones han buscado analizar este contexto para aumentar el porcentaje de estudiantes con discapacidad matriculados en colegios distritales en el país.

Por su parte, la Fundación Saldarriaga Concha, junto con el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, desarrollaron el informe ‘La educación en Colombia para la población con discapacidad: realidades y retos’, con el fin de analizar el acceso a la educación para esta población.

En 2020, 81,2% de los estudiantes con discapacidad en Colombia estaban matriculados en colegios oficiales. - Foto: Getty Images

Para la realización del análisis, los investigadores utilizaron datos del Departamento Administrativo Nacional Estadística (Dane) y del Ministerio de Educación Nacional (Men).

Este documento es relevante para el país, ya que da cuenta de los avances y los retos para el acceso a la educación y las trayectorias educativas completas de la población con discapacidad.

Lo anterior en el marco de sensibilizar a toda la sociedad colombiana sobre la importancia de la educación inclusiva y de las instituciones educativas como espacios esenciales para promover la valoración y respeto de la diversidad.

Asimismo, busca proveer información que oriente las políticas educativas dirigidas a garantizar la inclusión y a brindar mayores oportunidades para población con discapacidad, logrando que nadie se queda atrás.

Adicionalmente, busca proveer información que oriente las políticas educativas dirigidas a garantizar la inclusión y a brindar mayores oportunidades para población con discapacidad, logrando que nadie se queda atrás.

Hermoso niño en silla de ruedas en el parque - Foto: Getty Images

Datos más relevantes del análisis

En educación básica y media

Según el Censo de establecimientos educativos de educación formal (C600) para el periodo 2020, de los 2,64 millones de personas que tienen alguna discapacidad, 228.599 son niño y adolescentes (NNA) entre los 5 y los 17 años, de los cuales 151.603 estaban matriculados en los niveles educativos de preescolar, básica primaria y secundaria o media.